Ex presidente del Tribunal de Disciplina: "Colo Colo siempre ve fantasmas donde no hay"

El ex presidente del Tribunal de Disciplina, Angel Botto, alzó la voz luego de los duros dichos del asesor de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, quien acusó que en el organismo hay "tres tipos de Universidad de Chile" y que nunca votarían a favor del Cacique en algún caso.

Botto, en su condición de ex timonel, reclamó contra los albos y aseguró que estas prácticas son "más antiguas que las cuncunas" y que no "solo la hacen ellos" y además "esto no es nuevo y continuará así".

"Es reiterado que Colo Colo vea fantasmas donde no hay. Eso es más antiguo que las cuncunas, pero no solo lo hacen ellos. En su momento ha sido la U, la UC, y así sucesivamente. Cada club que se sienta perjudicado, va a alegar y ha alegado exactamente lo mismo", dijo con un toque de ironía.

En esa línea, Botto expresó a El Mercurio que "me denunciaron muchas veces, acusándome de supuestos favoritismos, pero el tema no pasa por ahí. Siempre depende de la cuota de interés que tenga la persona que pone en duda la idoneidad del Tribunal".

Y no se quedó allí y reclamó que estos hechos "no solo pasan en el fútbol, pasan en las cortes de justicia también. La gente habla muchas barbaridades. Desde que se creó el Tribunal de Disciplina se avanzó de manera sustantiva en el camino hacia generar un ente autónomo, que tuviera absoluta libertad de resolver los asuntos que le competen".

Por último, el ex mandamás del Tribunal valoró que "desde esa vez se les entregó a los clubes la capacidad de definir quiénes iban a ser los integrantes del órgano jurisdiccional. De modo que la legitimidad reglamentaria y valórica está dada por los propios clubes. Por ende, criticar las decisiones es ignorancia pura".