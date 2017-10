Pillo Vera le deja la vara alta a su sucesor en Iquique: "Para mejorar mi campaña, hay que salir campeón"

Tras Mario Salas, Jaime Vera era hasta la semana pasada el entrenador que llevaba más tiempo en un club de la Primera División de nuestro país. El Pillo decidió dar un paso al costado y renunció tras la mala campaña de Deportes Iquique en el actual torneo de Transición, la cual no opaca los excelentes tres años en los que estuvo al mando de los Dragones Celestes.

"Estoy muy tranquilo, durmiendo bien y sin mayores problemas, con la satisfacción de que cumplí una etapa importante y bonita", cuenta el ex ayudante de Claudio Borghi en la Selección. “El balance es súper positivo, el 80 por ciento de las cosas fueron muy buenas. Fuimos campeones de la Copa Chile e insertamos al equipo internacionalmente, donde, más que participar, fuimos competitivos”, complementa.

¿Se desgastó el ciclo?

Todos los ciclos se van desgastando, pero no salí por eso, sino porque pensé que era el momento para dejarle la oportunidad a otro. Cuando me contrataron, me dijeron que querían que el equipo se consolidara en Primera, eso lo cumplí bien y lo sobrepasé. Para mejorar mi campaña, hay que salir campeón.

¿Por qué dijiste que algunos iban a estar contentos con tu salida?

Yo dije que algunos estarían apenados y otros contentos, porque en todos lados hay detractores, pero no porque tenga algo específico contra alguien.

¿Te fuiste en buenos términos con la dirigencia y los jugadores?

Me fui muy bien con todos. De hecho, yo tomé la decisión, a mí nadie me empujó. Siempre tuve el apoyo de Cesare (Rossi, el presidente) y de la directiva. Ellos estaban conformes y tranquilos con mi trabajo, pero yo les dije que era el momento de salir. El ciclo se había terminado y era lo conveniente para todos.

¿Tuvo algo que ver con tu salida que te despotenciaran tanto el plantel?

Sí, pero no quiero poner eso sobre el tapete, porque se puede prestar para excusa y yo no tengo excusas. Si uno acepta, no puede estar llorando después.

¿Te quedó alguna cuenta pendiente?

Ninguna. Al contrario, hice más de lo que muchos pensaban y de repente hasta de lo que yo pensaba. No es fácil para un equipo de provincia, y tan lejos de Santiago, hacer lo que hicimos, y durante tantos años. No dejo nada pendiente. Me parece que con el tiempo se va a hablar mejor de lo que se ha hablado ahora de mi campaña. Estoy tranquilo, con la frente en alto, el corazón limpio y contento por lo realizado.

Jaime Vera estuvo tres años en Iquique y dejó al club bien aspectado en el plano internacional / imagen: Agencia UNO

¿Qué te gustaría hacer ahora?

Voy a esperar a ver qué opciones tengo, qué proyecto se presenta, y ver si las condiciones se dan para volver. Todavía me siento un entrenador joven, que tiene mucho por entregar.

Aunque es muy reciente, ¿ha habido algún sondeo?

Ayer me llamaron, pero está muy reciente esto. Voy a esperar un mes más para ver las opciones, porque en el 2018 hay campeonato largo. A mí me gustan los proyectos, en Iquique estuve tres años y en Puerto Montt también, y siempre dejamos algo importante.

¿De dónde es el sondeo?

De Primera B, pero no voy a dar nombre, porque esto está muy reciente.

¿Tu objetivo es seguir dirigiendo en Primera?

Siempre. Me parece que estoy en condiciones de dirigir en Primera, sin desmerecer a la Segunda. Di un paso importante en hacerme un nombre en el fútbol.

¿Estás abierto a una selección juvenil, por ejemplo?

No hago miramientos al respecto. Cuando me entregaron el cartón, no me dijeron que sería solamente entrenador en Primera, sino en todo ámbito.

Entonces, ¿estás abierto a lo que sea?

No a lo que sea, pero el cartón no te encasilla en una categoría. He dirigido en amateur, infantil, fútbol joven, Primera y Tercera. He hecho una carrera larga y en todos lados le hemos puesto corazón, honestidad y profesionalismo. Eso me da un plus importante para seguir trabajando.

¿Sientes que le diste prestigio al DT chileno?

Sí. Yo no voy a hablar mal de los entrenadores extranjeros, porque tengo mucha afinidad con varios y no tengo nada en contra de ellos, pero personalmente he luchado por el trabajo de los chilenos, para dignificarlos, para que se reconozca que hay buenos elementos y nos den un poco más de valorización. De repente somos bastante vapuleados, pero hay buena capacidad.