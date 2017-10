Toselli se queja por el duro castigo al Tanque Silva: "Es totalmente exagerado"

En Universidad Católica llueve sobre mojado en la previa del nuevo Clásico Universitario. A los malos resultados y a las importantes bajas en ofensiva, se sumó el castigo de dos fechas para el atacante Santiago Silva, a raíz de sus aireados reclamos en contra del juez Ángelo Hermosilla en la caída 3-1 ante Huachipato. Justamente sobre este último punto, en Las Condes mostraron molestia.

"Me parece excesivo. Creíamos que uno era suficiente, en ningún momento hay insulto, sólo una subida de tono", se quejó el arquero Cristopher Toselli, sobre la determinación que tomó el Tribunal de Disciplina de la ANFP con el el Tanque, agregando que "no estamos de acuerdo con el Tribunal, creo que fueron totalmente exagerados".

La confirmación de la suspensión del ex Boca Juniors para enfrentar a la U le agrega un elemento más al complejo panorama que tiene la Franja para armar su ofensiva. La ausencia de Silva se suma a las de Diego Buonanotte y Diego Vallejos, como también a la duda de David Llanos. Pero ante ello, el arquero estudiantil mostró tranquilidad.

"Hay jugadores capacitados. David (Henríquez) tuvo la suerte de debutar. Es un jugador bastante interesante, con mucho futuro. Lo mismo Jota (José Luis Muñoz) que es un jugador con experiencia. Son jugadores que pueden marcar diferencias. Tenemos opciones. Podemos jugar con uno o dos delanteros. Si bien tenemos bajas importantes, sabemos que hay plantel para suplir", sostuvo Toselli.

¿Pizzi a la UC?

Sobre los trascendidos que colocan a Juan Antonio Pizzi como posible sucesor del actual director técnico Mario Salas en la banca de Universidad Católica, Toselli manifestó que "para mí no es algo nuevo, probablemente mañana aparezca otro nombre y a mí no me mueve el piso".

En dicho plano, el segundo capitán cruzado estableció que "a veces le achuntan, a veces no. Entrar en especulaciones no vale la pena, no es tema para mí. Cuando pase, si es que llega a pasar, hablaremos sin ningún tipo de problemas".