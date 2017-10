De "The Worst" a "salvador": la voltereta espectacular en España sobre Claudio Bravo

Claudio Bravo pasó en 24 horas a ser el "peor del mundo" a ser el mejor de todos. Así es el fútbol, el portero chileno del Manchester City brilló con luces propias en la Copa de la Liga inglesa, tapando dos penales en la definición ante Wolverhampton y metiendo a su equipo en los cuartos de final.

Y justo cuando el meta nacional fue incluido por el diario español Marca en The Worst, una lista que incluía a los peores de la temporada 2016-17, en comparación a The Best, la premiación de la FIFA a los más destacados del año.

Allí, Bravo fue elegido el peor arquero del año, en una elección antojadiza y llena de subjetividad, lo que provocó la molestia de muchos hinchas en las redes sociales y también en los comentarios de la misma nota en el sitio web del medio hispano.

Pero un día después, era alabado con todas sus letras por los mismos españoles: "Claudio Bravo salva al City en los penaltis" señaló el diario español. "Los de Pep se meten en cuartos (de la Copa de la Liga inglesa) gracias al meta chileno", añadió.

Una voltereta espectacular que provocó Bravo gracias a su enorme actuación, la que fue destacada ampliamente en los diarios ingleses. Como se puede ver, el capitán de la Roja tapó bocas.