¿Barcelona fuera de la Liga?: "Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, eludió pronunciarse sobre la situación en Cataluña, luego de que el Parlamento declarara la independencia de la región este viernes, al afirmar que su cometido es "hacer que el equipo gane" el sábado en la Liga.

"Nosotros nos centramos en la cuestión deportiva, cada uno tiene su responsabilidad (dentro del Barça), en mi caso soy el entrenador del Barcelona e intentaré que mi equipo gane" el sábado en Liga en el campo del Athletic de Bilbao, afirmó Valverde en conferencia de prensa.

Valverde, que se ha visto bombardeado en las últimas semanas con preguntas sobre la cuestión catalana, insistió en que sigue el asunto "como todo el mundo con mi propia opinión, pero me gustaría que nos centráramos en la cuestión deportiva".

Publimetro Chile Día histórico: por 70 votos a favor Parlamento declara la independencia de Cataluña "Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", explica el texto, aprobado por 70 diputados de un total de 135, que ejercieron su voto en secreto, depositando su papeleta en una urna.

El técnico del Barcelona habló así después que en la tarde de este viernes el parlamento regional catalán aprobara una declaración de independencia de España, mientras el gobierno español se dispone a intervenir la autonomía de la región.

Preguntado por si se imagina una Liga sin el Barça, Valverde también prefirió no responder alegando que son solo "elucubraciones".

"Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones sino hablar sobre la realidad, la realidad es que tenemos mañana un partido de la Liga y que lo intentaremos ganar", aseguró.