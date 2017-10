Colo Colo es puro nervios: seis rojas en el Transición y eso que acusaron persecución arbitral

Las tres expulsiones que Colo Colo sufrió en el sur no son casualidad. Es que el Cacique ha demostrado de todo, menos tranquilidad, en este Torneo de Transición donde han enfrentado una seguidilla de discusiones con los árbitros.

Los albos ya tienen seis tarjetas rojas en este Transición en 11 fechas y no sólo eso, han acusado que hay una especie de persecución de los jueces en su contra, un hecho que claramente es una declaración de principios para esconder sus debilidades.

Las rojas de los blancos en este torneo fueron para Gabriel Suazo (fecha 1 vs. Antofagasta); Claudio Baeza (fecha 8 vs. Universidad Católica); Jorge Valdivia (fecha 9 vs. Wanderers); Matías Zaldivia, Benjamín Berríos y Esteban Paredes (fecha 11 vs. Temuco).

Es más, en la primera fecha ante los Pumas, Julio Barroso le dio un empujón al juez y no fue ni siquiera amonestado. Mientras que el Mago Valdivia se salvó de una sanción por oficio tras criticar a los árbitros luego del partido en Iquique, donde recibió la quinta amarilla que lo dejó sancionado por una fecha e incluso fue citado de oficio al Tribunal de Disciplina, pero al final se descartó un castigo mayor.

"Es una estupidez (la tarjeta amarilla que le mostraron) de (Eduardo) Gamboa, lo único que le dije es que cuando arbitran afuera lo hacen de manera distinta, porque él es FIFA creo, sólo por eso me puso amarilla. Acá cobran faltitas que en el campo internacional no cobran", aseguró en esa ocasión en el estadio de Cavancha.

Y lo de Temuco es aún más grave, ya que quedaron con nueve jugadores en un partido clave, reclamando cobros que fueron justos y además porque Paredes vio la roja estando en la banca y por reclamar. Aún más inaceptable.

Y acusaban "persecución"

Pese a todo lo anterior, en Colo Colo están convencido de que los árbitros están detrás de ellos. De hecho, tras lo ocurrido con Valdivia en Iquique, el capitán Paredes fue claro al expresar el sentir del plantel y el club albo.

"Nosotros sentimos hace mucho tiempo que hay una persecución contra Colo Colo, hay jugadores que han realizado declaraciones peores que el Mago y no lo han citado al Tribunal", dijo en septiembre el referente de los albos.

Mientras que Valdivia, luego de lo ocurrido esa vez en el norte, señaló a La Tercera que "hubo muchos clubes que se quejaron de los árbitros y no vi que los hayan citado, pese a que hicieron críticas rotundas hacia el arbitraje chileno. Quizás estamos todos equivocados y hay algo más que nosotros no sabemos, en el sentido de que lo que dije es una falta de respeto".

En el Cacique deben calmarse un poquito.

