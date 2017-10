Guede destroza a Polic: "Me amenazó, me dijo que me pelea cuando quiera y donde quiera"

Con polémica terminó el partido entre Colo Colo y Temuco. Los tres expulsados en el Cacique generaron la ira del DT albo, quien lanzó sus dardos contra Patricio Polic -el cuarto juez del compromiso-, en la derrota 1-0 que complica su opción al título.

Las tarjetas rojas, los penales cobrados y la caída, para Guede, no son culpa del juez César Deischler: "El problema es el cuarto arbitro, él echó a Berríos, porque la primera amarilla la saco él. Después lo echa al Tanque (Paredes) cuando no estaba haciendo nada. En la cancha me amenaza, me dice que me pelea cuando quiera y donde quiera".

Una vez terminado el encuentro, el DT del Cacique encaró al juez central para que denunciara a Polic en el informe del partido, pero la situación se descontroló y casi termina en pelea a la entrada de los camarines del Germán Becker.

"Qué denuncie a Polic. Qué se hagan las cosas que se tienen que hacer. Tres partidos y tres expulsados, pero nosotros no somos un equipo agresivo. No lo insulté nunca, no le dije nada, el problema que acá es la palabra de él contra la mía. Polic le está arruinando la carrera a un buen arbitro que tiene un buen futuro", dijo el entrenador albo.

Para Guede el partido fue parejo hasta la primera expulsión, situacion que hizo que "se desvirtuara el partido" y que generó que tuviera que modificar el planteamiento del equipo cuando el encuentro estaba sin goles.

Sobre lo que viene para Colo Colo, Guede señaló que "el equipo está entero. Esto nos tiene que ayudar a hacer las cosas mejor van a tener que hacer mucho más para que no disputemos el campeonato hasta el final".