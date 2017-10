Inglaterra, el dueño del fútbol juvenil mundial en 2017

Inglaterra ganó su primer Mundial Sub-17 este sábado después de remontar el marcador frente a España (5-2), en un Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta, mostrando que el fútbol juvenil inglés prometedor un futuro esplendor para el país que creó este deporte.

Los ingleses ganaron cuatro de los títulos más importantes del fútbol joven en este 2017, porque a esta corona en India le suman el título del Mundial Sub 20 en Corea del Sur, el torneo europeo Sub 19 y el tradicional torneo Esperanzas de Toulon en Francia.

No sólo eso, fue subcampeón del torneo europeo Sub 17 (cayó justamente ante España y en India hubo venganza) y llegó a semifinales del torneo europeo Sub 21 (cayó con el futuro monarca Alemania).

Publimetro Chile Venezuela no pudo con Inglaterra y cayó en la final del Mundial Sub 20 Los hombres de Rafael Dudamel perdieron 1-0 frente a los europeos y no pudieron tener un broche de oro en la final de la categoría.

De esta forma, Inglaterra consigue su primer Mundial Sub 17 en su cuarta participación, cerrando un año triunfal para las categorías inferiores que prometen el despegue total de este país que no logra consumar su poderío económico.

De hecho, en los últimos Mundiales adultos y Eurocopas, el conjunto de los tres leones ha estado lejos de los primeros puestos, sin embargo estas nuevas generaciones ilusionan con cambiar esa historia, en la cual solo han sido monarcas planetarios en 1966.