Salas alabó la superioridad de la UC ante la U: "No me gusta perder, pero me voy tranquilo a la casa"

Una nueva decepción para los hinchas cruzados se vivió en el estadio Nacional tras la derrota de la Universidad Católica ante la Universidad de Chile, que fue vista por el entrenador Mario Salas como un resultado injusto por la superioridad mostrada por su equipo.

De todas formas, valoró el buen juego de los suyos pese al 1-0 adverso en Ñuñoa: "Estadísticamente, fuimos un equipo muy superior, futbolísticamente también. La diferencia está en la oportunidad que aprovecharon. Se alejan los objetivos, pero me quedo con la actitud de los jugadores, me deja muy contento lo que hizo el plantel, que respondió (…) Es de dulce y agraz, me encanta lo que pasó. No me gusta perder, pero me voy tranquilo a la casa", dijo en conferencia de prensa.

La ineficacia ante el arco de Johnny Herrera le pesó a los Cruzados que perdonaron en momentos claves y el Comandante reconoce el déficit mostrado por su escuadra, que se ha repetido este semestre.

"La diferencia está en que no concretamos. No viene al caso hacer un análisis de lo que no estuvieron, es especular. Lo real es que jugamos un buen partido, nos generamos 4, 5 jugadas, pero nos está faltando algo para poder ganar. Ese es el desafío para lo que viene, parece ser difícil porque queda poco, pero tenemos que seguir", dijo optimista de cara a las últimas cuatro fechas del Torneo de Transición.

Lejos de la clasificación a la Copa Sudamericana, Salas pierde el crédito con los hinchas aunque mantiene la calma para seguir adelante: "Apuntamos a ganar el partido que viene, el objetivo no cambia. Hoy perdimos contra la U y nos sentimos afectados, estamos para generar triunfos y no hemos podido hacerlo. Nos afecta perder el encuentro, hoy no trabajamos el partido para llevarnos el resultado. Nos faltó una pizquita de suerte y ser mejor en la parte final. El mazazo es fuerte porque se pierde un partido que deberíamos haber tenido más suerte. Es un marcador mezquino, pero real, por eso hay que analizar".

"Más allá de que los objetivos se alejen, seguimos con la idea de ser un mejor equipo. Nuestro juego es de los mejores del campeonato, pero hemos sido irregulares en eso", fue su sentencia final.