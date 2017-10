Battaglia y el éxito de su amigo Palermo: "Tuvimos un maestro como Bianchi"

En Argentina se habla de "La escuela del Virrey" para referirse a todos los ex dirigidos por Carlos Bianchi en el Boca Juniors multicampeón que colgaron los botines para luego calzarse el buzo de entrenador. Entre ellos hay algunos exitosos en el mismo equipo xeneize, como Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto, otros con pasos para el olvido por los clubes grandes de nuestro país, como Diego Cagna (Colo Colo) y José Basualdo (Universidad de Chile), y uno que de a poco empieza a hacerse un nombre acá: Martín Palermo.

El Titán tiene a la Unión Española como puntera del torneo de Transición, a sólo cuatro fechas del cierre. Sobre sus influencias conversa con El Gráfico Chile uno que lo conoce bien y que compartió el curso de técnico con él, Sebastián Battaglia, quien también pretende seguir el camino de sus ex compañeros.

¿Has seguido su campaña en Chile?

Poco, pero sé que le está yendo bien, que está puntero y que está haciendo un muy buen trabajo.

¿Te esperabas, cuando compartían camarín en Boca, que fuera un DT exitoso?

Sí, ese equipo tuvo muchos técnicos adentro de la cancha. Yo compartí curso de técnico con Martín y con el Pato (Roberto Abbondanzieri, ayudante de Palermo) también, así que me alegro que esté pasando por este momento.

Su equipo no hace muchos goles, es más bien pragmático. Raro para un goleador, ¿no?

Sí, pero no es lo mismo cuando estás del lado de entrenador que de jugador. La idea no es la misma que cuando él jugaba, que se encargaba de hacer los goles. Que tu equipo haga muchos es lo ideal, pero también hay un rival que juega.

Cuando hicieron el curso, ¿éste es el tipo de entrenador que quería ser?

Se veía que tenía ganas de dirigir, pero después, de acuerdo al equipo que te toque, vas armando una idea de juego. Y también están los objetivos que se plantee la institución donde estás.

Martín Palermo tiene a Unión Española en lo más alto del torneo / imagen: Photosport

¿Qué entrenadores influenciaron su carrera?

Nosotros tuvimos un maestro como Bianchi. En ese plantel había muchos jugadores que después fueron muy buenos entrenadores, no sólo Martín, sino también Guillermo, Arruabarrena, Cagna y Basualdo. Varios eligieron ser técnicos porque tuvimos una muy buena experiencia con Carlos.

¿En ese Boca se dio la coincidencia de que había entrenadores dentro de la cancha o se fueron transformando en técnicos gracias a Bianchi?

Es un combo de las dos cosas, por la calidad de jugadores y personas que había. Eso hace que se logre lo que se logró, porque termina siendo un plantel inteligente.

Tú has sonado en un par de equipos. ¿Te gustaría dedicarte de lleno también a la dirección técnica?

Sí, hemos estado charlando con algunos equipos. Todavía no se llegó a nada, pero tengo tiempo para seguir aprendiendo y buscando lo mejor, para que el día que toque la oportunidad, hacer que un equipo pueda conseguir los resultados y objetivos que se plantee.

¿Algún contacto con Chile?

Todavía no. Algo me dijeron que algunos equipos se habían quedado sin entrenador, pero no se llegó a avanzar tampoco.

¿Te gustaría? Varios argentinos vienen para acá…

Sí, hay varios. Si se da la oportunidad, obvio que la analizaríamos. Lo que queremos es poder crecer y avanzar como entrenador.

Me imagino que todos los que pasaron por la mano de Bianchi algún día quieren dirigir a Boca. ¿Palermo y tú están destinados a eso?

Primero hay que hacer el recorrido. Siempre nos van a relacionar con Boca, por lo que se vivió ahí, pero antes hay que arrancar, hacer las cosas bien y crecer como entrenadores, y el día de mañana se verá.