La abatida Universidad Católica del Comandante se va quedando sin ofensiva

La recta final del 2017 se pone aún más dura para Universidad Católica, ya que en medio de la difícil contienda por lograr un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año, las bajas siguen golpeando fuerte al conjunto de Mario Salas, que este sábado debe recibir a San Luis por la fecha 12 del Transición.

De cara al encuentro ante los canarios, que se disputará en San Carlos de Apoquindo, los cruzados no podrán contar con uno de los mejores jugadores de su plantel, José Pedro Fuenzalida, quien en el Clásico Universitario abandonó la cancha a los 77 minutos por problemas físicos.

Así lo confirmó el propio director técnico de la Franja, quien en conferencia de prensa comentó que "el Chapa está fuera. Lo de él es complicado, me parece que tiene un pequeño desgarro. Es una baja muy sensible".

El seleccionado nacional se suma a otras dos bajas confirmadas que tendrá la UC ante el conjunto comandado por Miguel Ramírez. Diego Vallejos sigue recuperándose de su esguince de ligamento medial de rodilla, mientras que Santiago Silva deberá cumplir su segunda fecha de suspensión.

A los tres ya mencionados podrían sumarse otros dos, también en la zona ofensiva, Diego Buonanotte y David Llanos, quienes este viernes serán sometidos a una evaluación física. El Enano recién volvió el martes a entrenar con el primer equipo de Universidad Católica tras 17 días en Argentina acompañando a su padre, mientras que el ex Huachipato aún presenta mermas por el desgarro miofascial del bíceps femoral que lo dejó fuera del partido ante la U.

En específico sobre el caso del ex River Plate, Salas sostuvo que "lo he visto bien. Está con hartas ganas y con una muy buena disposición de trabajo. Vamos a esperar. Mañana (viernes) es nuestro último día de trabajos y vamos a ver si está en condiciones para jugar el sábado. Nunca me ha tocado un caso así. Viene de una para y situación importante. Son cosas que tenemos que evaluar, conversaremos con él".