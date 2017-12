DT de Melipilla no sabe de bochornos ni de vergüenza: "Merecemos este logro, no tenemos culpa de nada"

Continua la polémica entre Deportes Vallenar y Deportes Melipilla, donde los Potros consiguieron el cupo a Primera B al ser el único equipo en presentarse a la definición por penales durante el mediodía de este miércoles. Esta situación fue comentada por Carlos Encinas, estratega de los vencedores, quien dijo que el triunfo fue ganado correctamente.

"Estuvimos un año y medio peleando en todas las instancias, por lo que lo merecemos este logro", señaló de manera clara Encinas tras el bochorno de hoy en el estadio La Portada de La Serena.

Al saber de manera oficial, que sus dirigidos eran los vencedores de la jornada en donde no se pateó ningún lanzamiento penal, el DT comentó que "no ganamos aquí, ganamos en los procesos que hemos realizado con el club anteriormente. Esta situación se empañó con algo que no tiene ninguna relación con nosotros. Si fuéramos los responsables, seríamos menos felices, pero no tenemos culpa de nada”.

La ANFP había informado durante la tarde del martes pasado, que si Vallenar no se presentaba a la definición, Melipilla ganaría el ascenso a la Primera B, hecho que finalmente se concretó.

Sobre esto, el técnico de los metropolitanos fue claro al expresar su opinión. “Estuvimos un año y medio peleando en todas las instancias, por lo que lo merecemos este logro. Lamentablemente se prolongó más de la cuenta, pero nada más”, cerró.