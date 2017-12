Colo Colo hará un último esfuerzo por Lucas Barrios: Mosa podría ir a buscarlo

Un duro golpe recibieron este miércoles los hinchas de Colo Colo, quienes se habían ilusionado con el retorno de Lucas Barrios al club. Sin embargo, fue el propio delantero quien le cerró las puertas a un regreso al Cacique, ya que -según el ariete- el presidente de Blanco y Negro (ByN), Aníbal Mosa, no lo llamó para volver.

"Yo doy por cerrado el tema. Es imposible ir al club si el presidente no te quiere. Que no le mienta más a la gente, que diga que no me quiere contratar y punto. No pueden jugar con la ilusión de la gente, llevan tres años dejándome con los papeles en la mano. Es imposible trabajar de esta manera", lanzó Barrios.

"Aníbal Mosa me dejó dos veces con los papeles en la mano, la única manera de que vuelva al club es que me llame el presidente y me diga que me quiere. Y hasta ahora no lo ha hecho", agregó la Pantera a radio Cooperativa.

Pero, ¿por qué Barrios reaccionó de esta manera, acusando a Mosa de no quererlo en Colo Colo? El atacante argumenta que en dos ocasiones lo dejaron con los papeles en la mano: en el 2015 y en el 2016. Efectivamente, en el primer año existieron contactos con el jugador y el retorno estaba allanado. Sin embargo, el entonces presidente de ByN, Arturo Salah, optó por Humberto Suazo, quien volvió del Monterrey al Cacique, por lo que la Pantera terminó fichando por el Palmeiras.

Luego, el ariete argentino, nacionalizado paraguayo, aseguró que en el 2016 quiso volver a los albos, pero nuevamente le cerraron las puertas. Sin embargo, en aquella oportunidad, Barrios no estaba en los planes del entrenador José Luis Sierra. Por lo mismo, la dirigencia optó por descartar su fichaje.

Publimetro Chile Uno listo y dos se complican: El panorama del equipo "estrella" que prepara Colo Colo para 2018 Carlos Carmona está prácticamente listo y sólo resta el arribo del jugador al país para firmar el contrato. Miiko Albornoz y Pedro Morales se alejan del Cacique.

Figura repetida

Este año se vuelve a repetir la historia, aunque el escenario es distinto. El dirigente Pablo Morales fue el encargado de llevar adelante las negociaciones. En ByN habían hablado con el representante de Barrios y la concesionaria ya tenía la fórmula para cancelar el sueldo del goleaor, que sería de 1.2 millones de dólares al año, con un contrato por dos años.

Por eso, el DT llamó al atacante el 23 de diciembre comentándole que lo quería en Colo Colo. Según pudo averiguar El Gráfico Chile, el técnico también lo había llamado antes de partir de vacaciones a Orlando y cuando regresó de su descanso.

Para llevar a cabo esta operación iban a utilizar aportes de terceros, con MG Motors y Under Armour como patrocinadores para costear el retorno de Lucas. Al interior de la directiva, el fichaje ya estaba prácticamente cerrado. Es más, le habían informado a Guede que estaba todo bien encaminado y, de hecho, todavía no descartan de plano la opción.

Esto, porque cercanos a las negociaciones le contaron en la tarde del miércoles a El Gráfico Chile que Mosa, quien se encuentra de vacaciones en su natal Puerto Montt, se comunicará en la presente jornada con Barrios para tratar de cambiar su postura confrontacional. Incluso, no se descarta que el timonel del elenco colocolino viaje a Argentina para convencer al jugador de volver a Macul.

Por ahora, la Pantera se aleja de Colo Colo, aunque su regreso no parece una utopía si es que el mandamás albo se la juega por entero para concretar su anhelada vuelta.