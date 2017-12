Henry incendia al Arsenal con acusación de "quiebre" tras gol de Alexis Sánchez

La histórica estrella del Arsenal, Thierry Henry, metió carbón al fuego para comentar el triunfo del Arsenal sobre Crystal Palace al decir que el camarín de los Gunners "está dividido" y eso quedó evidenciado tras los dos goles de Alexis Sánchez en el triunfo 3-2.

Esto porque el chileno solo fue acompañado en las celebraciones por un par de futbolistas, cuando uno de sus goles en particular fue una gran jugada colectiva y merecía un festejo completo del plantel.

"Hay una división en el equipo", dijo el ex campeón del mundo en Francia 1998 en Sky Sports y añadió que le llamó la atención que el chileno hiciera gestos para que sus compañeros vinieran a celebrar con él, pero que ellos no se acercaran.

Henry fue crítico de esta situación y dijo que, "uno no está ahí por Alexis Sánchez, estás ahí por el Arsenal. Arsenal convirtió un gol, ve ahí y celebra. No importa quien convierta, eso no es relevante, ve y celebra el gol con tu compañero. Quizás estamos pensando en cosas que no son, pero Alexis se dio cuenta y dio la impresión que él se sintió solo".

Finalmente, el galo volvió a recalcar que eso demuestra que hay un quiebre en el camarín, pero respaldó a Alexis, diciendo que los Gunners deberían hacer un esfuerzo real por retenerlo, ya que "no es culpa de él ni de Ozil (quien también busca partir) el desear ser parte de equipos más grandes".