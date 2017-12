Diario inglés secunda a Henry: la actitud de Alexis tiene dividido al plantel del Arsenal

La situación de Alexis Sánchez es complicada en Arsenal, pese a los dos goles que marcó en el 3-2 sobre Crystal Palace por la Premier League, la "bombita" que lanzó el ídolo gunner Thierry Henry provocó controversia.

El astro francés dijo en Sky Sports que "hay una división en el equipo. Él (Alexis) les está pidiendo que vengan. ¿Por qué no vienen? ¿No quieres celebrar? No estás aquí para Alexis Sánchez, estás aquí para el Arsenal. Arsenal anotó, ve y celebra. Quien lo haga (el gol), no nos importa eso, ve y celebra con tu compañero".

Según el diario The Guardian, un grupo de jugadores como "Koscielny, Bellerin, Chambers, Kolasinac y Wilshere" no fueron a celebrar con Sánchez por su actitud con el resto de sus compañeros.

"Sánchez anotó dos veces pero cinco de sus compañeros no celebraron con él su primer gol. Los que se refusaron a hacerlo fueron Koscielny, Bellerin, Kolasinac, Chambers y Wilshere. Sánchez realizaba ademanes de sorpresa ante la falta de celebración alrededor suyo. Cuando el chileno anotó el segundo, Koscielny no se movió de su lugar en su área. El resto siguió a Wilshere, quien dio la asistencia", dijo el medio.

Publimetro Chile Henry incendia al Arsenal con acusación de "quiebre" tras gol de Alexis Sánchez Para el francés fue llamativo que solo unos pocos compañeros del chileno se acercaran a él para celebrar su doblete ante el Crystal Palace.

Según el periódico, todo comenzó en la victoria ante Burnley, con Sánchez anotando el gol del triunfo en el último minuto, pero el plantel del Arsenal le reclamó al chileno su actitud en la cancha, reclamándole por todo a sus compañeros.

"La confrontación no fue física pero involucró a varios jugadores reclamándole a Sánchez lo que ellos consideran una mala actitud. Le dijeron que estaban cansados de su histrionismo en la cancha; la manera en que agita sus brazos en señal de frustración cuando las cosan van mal", sentenció.

"Sánchez, quien anotó el único gol ante el Burnley de penal, señaló que solo intentaba ayudar a sus compañeros, aunque le encararon que la mejor forma de hacerlo es a través de la motivación. Es justo decir que Sánchez no estuvo de acuerdo", agregó.

Las cosas no son muy cómodas para Alexis, y así lo ve también Graeme Souness, otro comentarista del programa donde Henry disparó ese "misil", explicando que "este es un camarín dividido. Algunos de ellos ya no soportan a Sánchez y su situación. Creo que está claro. Esto te dice que hay una dinámica dando vueltas en el camarín y que sugiere que no es nada buena".