Lucas Barrios reventó a Mosa de nuevo: "Es una vergüenza que sea presidente de Colo Colo"

Lucas Barrios no podía quedarse callado tras los dichos de Aníbal Mosa, que culpó a "diferencias económicas" por su fallido retorno a Colo Colo.

El delantero paraguayo lanzó durísimos dardos este viernes contra el timonel de Blanco y Negro, a quien destrozó nuevamente y lo tildó de "mentiroso" y de "vergüenza".

"Es una vergüenza que Mosa sea presidente de Colo Colo", dijo en conversación con Fox Sports.

"Es un día triste y es un momento muy difícil de mi carrera, pero lo del tema económico es mentira. Él (Aníbal Mosa) me hizo esperar dos horas en la recepción (del hotel en Buenos Aires) cuando sólo debía poner la firma. Es una estrategia de él", dijo Barrios.

"Me senté con él, a las 11 de la mañana (del viernes). Estuvimos reunidos una hora. Estaba todo cerrado, habíamos dejado todo listo y solo faltaba la firma. Yo iba a Santiago, porque estaba cerrandose todo. Le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas me habló mi empresario y me dijo que Mosa se tiró para atrás con la negociación", contó con mucha rabia.

"Accedí por el hincha a juntarme con esta persona (Mosa). Faltaba la firma y lo esperé dos horas en la recepción, llamo a mi empresario y me dice que Mosa 'se tiró para atrás'. La verdad es que él nunca me quiso, estuve años en Europa, China, Rusia, yo no juego por plata", agregó.

Además, Barrios se lanzó aún más allá, diciendo que "es una vergüenza que Mosa sea el presidente de Colo Colo. Le hace mal al fútbol, esta es una estrategia armada por él para quedar bien con el colocolino. Yo jugué una final lesionado, a la gente hay que decirle la verdad, no puede ser que un tipo diga que hay un ‘problema económico’ y diga la ‘cagada’ que hay".

"Gente como él le hace mal al fútbol"

Por otro lado, el paraguayo siguió con sus dardos contra el timonel de la concesionaria que maneja al Cacique sentenciando que "todos me querían en Colo Colo, menos Anibal Mosa. Y todo le salió perfecto, porque me dejó mal con la gente".

"Gente como (Aníbal) Mosa le hace mal al fútbol. Trata al jugador como un papel, digno de un empresario. En Colo Colo somos una familia, en el plantel querían que yo llegara al equipo, de hecho hablaba con un ex compañero y quería que llegara", acusó.

"Yo nunca le pedi plata o la plata que él dice, es más Mosa me dijo que su peor error fue traer de vuelta al Chupete Suazo (fue a fines de 2014 y en ese momento el presidente era Arturo Salah y no Mosa)", acotó.

Finalmente, recordó la conversación que tuvo con Pablo Guede para volver a los blancos, revelando que "hablé con Pablo (Guede), por todo lo que genera Colo Colo, le dije que quería ir por la gloria, se lo repetí varias veces, quiero ganar cosas. Qué (Mosa) diga la verdad".