Ídolo del club peruano y llegada de Mario Salas: "Sporting Cristal es igual que Católica"

Pese a haber sido mediocampista, Jorge Soto es el goleador histórico del Sporting Cristal. Con 175 tantos, supera a Alberto Gallardo (148), quien le da el nombre al estadio del equipo. Retirado en el 2008, hoy es asistente del técnico de la reserva del club, por lo que tendrá contacto directo con el entrenador del plantel de honor, Mario Salas, quien llegó este martes a Perú para asumir su nuevo cargo. “Cualquier futbolista que él pida de las menores, tengo que decirle cómo juega”, explica el popular Camello.

¿Qué sabes de Salas?

El año pasado estuvimos con Católica y me lo presentó el Chemo del Solar. Parece un entrenador con bastante prestigio.

¿Qué referencias futbolísticas tienes de él?

Sé que sus equipos juegan muy ofensivamente y quieren llegar al arco contrario con bastante rapidez. En ese sentido, son fuertes. Veremos si mantiene ese estilo, de ir para adelante y tener buenas ocasiones de gol.

Se dice que el Cristal es como la Católica de Perú…

Es igual que Católica. Tiene que estar peleando, siempre en los primeros lugares. Se hizo una mala campaña y ahora se debe mejorar, porque generalmente se va a la Copa Libertadores y después de mucho tiempo no, solamente se agarró la Sudamericana.

Entonces, está obligado a pelear el título local…

Sí, está obligado a pelear. Es un equipo grande, el tercero del Perú, aunque sabemos lo difícil que es ahora el campeonato, porque todos se preparan bien. Creo que todavía le falta un defensa central.

¿Puede jugarle en contra el ser chileno?

No, para nada. Todas las cosas que se hablan de Perú y Chile, la rivalidad, son solamente futbolísticas. El conocimiento del profe puede llevar a hacer un Cristal competitivo y ojalá se logre.

Pero si no gana en los primeros tres partidos, ¿la presión puede ser mayor?

Sí, va a sentir la presión, porque el Cristal es un equipo grande y no estará en la Libertadores. En ese sentido, también va a tener más panorama, porque la Sudamericana no es lo mismo. Ojalá que represente la idea de Mario Salas lo más rápido posible.

Él se ha caracterizado por un estilo confrontacional, ¿crees que llegará así al club?

No sabía. Él tiene que conocer al grupo, a los jugadores de acá, pero creo que se va a adaptar fácilmente.