Ederson revela que Bravo está "triste" por su suplencia en el City

Manchester City inició con todo 2018, tras vencer este martes al Watford para mantenerse imparable en la Premier League con 20 victorias en 22 partidos y manteniendo la condición de invicto.

Factor clave para la espectacular campaña del equipo de Pep Guardiola es el portero Ederson, quien arribó como refuerzo esta temporada 2017-2018 para dejar a Claudio Bravo en la banca.

Sin embargo, pese a relegarlo a la banca, el meta reveló que tiene una gran relación con el chileno y que ha aprendido mucho de él en esta primera campaña en Inglaterra.

"Nuestra relación es muy buena. Me ayuda mucho todos los días, he aprendido mucho de él y me respeta a mí y al resto de nuestros compañeros", reconoció el brasileño al diario inglés Manchester Evening News.

En esa línea, Ederson indicó que "Bravo trabaja muy duro, da lo mejor de sí en los entrenamientos y obviamente es normal estar triste cuando no estás jugando regularmente, pero al final del día es la decisión del técnico".

Finalmente, el ex arquero del Benfica de Portugal expresó que "ambos trabajamos muy fuerte y es la decisión del técnico de escoger a quién va a jugar. Los dos estamos trabajando duro, siempre estamos listos para jugar cuando tenemos la oportunidad y damos lo mejor para el equipo".