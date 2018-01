Jean Paul Pineda en su llegada a la U. de Conce: "Siento mucho el haber dejado a Wanderers en segunda"

Poco a poco, Universidad de Concepción empieza a reforzarse de cara a la temporada que se avecina, donde, además de las competencias locales, tomará parte en la Libertadores, certamen en el cual tendrá un duro escollo en la fase dos, ya que chocará ante el Vasco da Gama. El cuadro del Campanil ya abrochó a dos jugadores que le darán jerarquía al plantel: uno de ellos es Luis Pedro Figueroa, quien viene de ser campeón del Transición con Colo Colo, y el otro es Jean Paul Pineda, monarca de la Copa Chile con Santiago Wanderers, club con el cual también descendió a la Primera B de nuestro fútbol.

El otrora delantero del Córdoba de España y del Vitória de Brasil pretende dejar atrás la pena por la caída a la segunda división con los caturros. El hecho de disputar el máximo torneo continental con un equipo de la primera categoría fue fundamental para su decisión de trasladarse a la Octava Región.

¿Qué te motivó a fichar en la U. de Conce?

Que es un club serio, que me va a seguir ayudando a crecer a nivel personal. Otro motivo es que juega Copa Libertadores, porque el roce internacional, para uno como jugador, es muy motivante. Todavía pienso que puedo tener una revancha fuera del país, pero mi primer pensamiento es conocer a mis compañeros, creer en este nuevo proyecto y en que se pueden hacer cosas interesantes antes de que pase todo lo demás. Espero devolverles la confianza que me están dando y jugar con el alma, como lo hago en cada partido.

¿Cuánto pesó el gancho de jugar la Libertadores en tu decisión?

Obviamente, me ayudó mucho en mi decisión, porque ya tuve una experiencia con Unión Española en el campeonato más importante de Sudamérica. Cualquier jugador quisiera estar en un club que esté en los grupos o en las fases previas para clasificar a ellos. Para mí es muy motivante para seguir intentando tener más posibilidades en una carrera que es tan corta.

¿Costó dejar a un Wanderers donde te habías ganado el cariño de la gente?

Mira, hasta el día de hoy siento mucho el haber dejado al club en esa situación, irme de esa manera no era lo que yo quería. Yo pretendía quedarme harto tiempo, logrando cosas y cumpliendo objetivos. Fue un semestre bien raro, porque salimos campeones de la Copa Chile y después vivimos el descenso, pero a nivel de institución y de hinchada, siempre sentí el apoyo y algo distinto a lo que se vive en el fútbol chileno. Hasta ahora comento con mi familia que no era la forma de salir. Me gustaría haberme ido en otras circunstancias, pero mi vida sigue y tengo que buscar conseguir más logros personales, así que espero estar a la altura en este nuevo desafío y poder seguir conquistando títulos, estoy motivadísimo para continuar creciendo. Estoy muy agradecido de lo que fue Wanderers, porque creyeron en mí. Puedo estar tranquilo, porque di todo lo que dije cuando llegué y me jugué al ciento por ciento en todos los partidos.

¿Qué mensaje de aliento les mandas a los hinchas de Wanderers?

El único aliento que tiene Wanderers es su hinchada. Yo no soy nadie en el club, sólo un profesional más que se dedicó al ciento por ciento. Mi único deseo es que nunca vuelva a descender, porque es un equipo de primera, totalmente, en una linda ciudad, con un muy lindo estadio y siempre lleno. Es de esperar que su estadía en la "B" sea lo más corta posible.

¿Te gustaría volver alguna vez?

Me encantaría volver en algún momento a Wanderers. Pienso que dejé las puertas abiertas, porque hice las cosas correctamente, hablé con las personas que correspondía, con el Nico (Córdova), quien me dio todo su apoyo. Le estoy agradecido, porque me dio la posibilidad de regresar al fútbol chileno y tuvimos una muy buena relación, también con mis compañeros y la dirigencia, que se portaron un siete conmigo. Sólo cosas positivas, así que la idea es retornar alguna vez y quizá poder repetir las alegrías que le dimos a la gente del puerto, pero que se mantengan, no que terminen con una decepción, como en esta oportunidad.