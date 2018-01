En la U van a esperar a Pinares hasta el final: "Debe desvincularse de su club para que llegue"

Por Diego Espinoza Chacoff, enviado especial a La Serena

Ronald Fuentes, gerente deportivo de Universidad de Chile, aseguró este viernes que llegada de César Pinares al club será esperada hasta el último minuto. En conferencia de prensa, durante la presentación de Yeferson Soteldo en La Serena, el directivo dijo que van a aguantar hasta el martes.

"Lo de Pinares estamos a la espera de su desvinculación en su club. Y esperamos que su representante nos avise de este tema. El representante no ha podido llegar a definiciones aún con su club y cuando se desvincule, tome la mejor opción y ojalá juegue con nosotros", dijo el ex defensor azul sobre la situación del mediocampista del Al-Sharjah.

"Existe una oferta formal por él, pero lo vamos a esperar hasta el martes. Después trataremos de ver nuestro Plan B, para traer otras opciones. Hoy estamos tranquilos porque tenemos dos o tres jugadores de categoría por puesto. Solo queda trabajar para ser protagonistas con el plantel actual", estableció.

En esa línea, Fuentes sentenció que "es un jugador que tiene muchas virtudes, como el ataque y el balón detenido, que puede aportar mucho al plantel que tenemos ahora".

"El cuerpo técnico nos dio el tiempo necesario para llegar a traer a César Pinares a Universidad de Chile y me preocupa mantener contento al cuerpo técnico en este tema", añadió.

El caso Beausejour

Por otro lado, Fuentes fue tajante al señalar que desde Independiente no recibieron ofertas por Jean Beausejour y que sólo se habló con el representante, quien hizo un sondeo por el seleccionado nacional.

"Lo de Independiente nunca fue oficial, hubo una pregunta del representante para ver cuál es la situación de Jean y hay una cláusula muy clara. Si algún club la trae, no tenemos nada qué hacer", expresó Fuentes.

Asimismo, sentenció que "al final no pasó nada, no fue oficial la información, como sí fue a mitad de año cuando Independiente mandó una oferta que no aceptamos".

Finalmente, el ex defensa aseguró que "si algún club trae el dinero de la cláusula de salida de Jean Beausejour y el jugador quiere partir, nosotros lo dejamos ir. Solo queremos tener a jugadores que estén contentos acá en la U".