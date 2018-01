"Damas y caballeros, por favor tomen asiento": la presentación de artista de Alexis en el United

Sólo faltaba la confirmación oficial y esta llegó este lunes, cuando el reloj de Chile marcaba las 15:00, mientras que en Reino Unido hacía lo propio a las 18:00. El Manchester United anunció el flamante fichaje de Alexis Sánchez.

A través de su cuenta en Twitter, los Diablos Rojos oficializaron la llegada del tocopillano y lo hicieron con un video en el que el formado en Cobreloa se pasea por los pasillos del estadio Old Trafford y se luce tocando el piano.

En medio de la melodía interpretada por él mismo, se desarrolla su recorrido por el Teatro de los Sueños: ingresa a los camarines, se coloca la camiseta con el histórico número 7 y de ahí parte a la cancha. Una mirada de genuina felicidad hacia las tribunas y los brazos al viento.

¡Alexis Sánchez ya es un Diablo Rojo!

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018