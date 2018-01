Aníbal Mosa sale a defenderse de las críticas: "Algunas veces uno se siente solo"

La intensa y movida semana está llegando a su fin de la mejor forma. Luego de días donde los hinchas se manifestaron contra Aníbal Mosa y Blanco y Negro por la falta de refuerzos y la suspensión de la Noche Alba, este viernes el presidente de la concesionaria tuvo buenas noticias para los fanáticos con la ratificación de Carlos Carmona y la extensión de contrato de Pablo Guede.

Pero el puertomontino no sólo tuvo tiempo para dar buenas noticias, sino que también se disculpó por la suspensión de la Noche Alba, donde presentarían a su plantel para el 2018 en un amistoso ante Barcelona de Ecuador, quienes, por problemas logísticos, no pudieron viajar a Santiago.

"Aprovecho de pedirle disculpas a los hinchas por lo ocurrido en la Noche Alba. Los hinchas son lo más importantes que tiene esta institución, mi respeto para ellos y espero que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir", señaló.

Además, sobre las manifestaciones de los hinchas en las afueras del Estadio Monumental, Mosa señaló que "afecta y mucho, porque yo día a día trato de aportar un grano de arena para engrandecer esta institución y no generarle problemas. Cuando no salen las cosas y la gente se manifiesta de esta manera no es muy agradable. Encuentro que todos los colocolinos tenemos derecho a reclamar, pero hay que hacerlo de forma pacífica y no violenta, los colocolinos no somos así".

Los hinchas no fueron los únicos en disparar contra el presidente de Blanco y Negro y las críticas también llegaron desde el interior de la concesionaria, luego que Leonidas Vial, conocido enemigo del puertomontino, manifestara que su bloque no estaba siendo considerado para ninguna decisión importante. Ante esta situación, Mosa fue claro y dijo que "me dolieron (las críticas de Vial). Cada vez que hay una crítica desde dentro duele porque se supone que estamos remando todos para el mismo lado. Está bien, son las condiciones y acá estoy para ponerle el pecho a las balas, aeptar las críticas y mirar hacia el futuro. Nuestros temas personales hay que dejarlos de lado, Colo Colo está primero que todo".

Finalmente, agradeció el apoyo que recibió por parte del plantel y de Pablo Guede: "ellos me ven trabajar y ven el esfuerzo que le ponemos día a día a esto. Algunas veces uno se siente solo en esto pero vamos a tratar de estructurar una organización en el tema del fútbol donde pueda estar más acompañado. Se han demorado el tema de las contrataciones porque los jugadores que nosotros buscamos no están en el medio local. Si hubiese sido por llenar espacio, ya hubiésemos traído varios nombres".