Bryan Carrasco rechazó los petrodólares y se debate entre Audax y la U

El título de goleador de Bryan Carrasco en el pasado torneo de Transición ha despertado el interés desde distintos lados por contar con sus servicios y uno de los candidatos es Universidad de Chile. Los azules necesitan un extremo criollo por tener completos sus cupos de extranjeros y la opción del Velociraptor asoma como ideal en ese sentido.

Sin embargo, cercanos a la negociación advierten que es complicado que Audax Italiano deje ir a un jugador, sobre todo a su figura, a horas del inicio del Campeonato Nacional. "Hay interés, pero creo que no se van a dar los plazos. La gente audina es súper seria", apuntan. No obstante, si Azul Azul acelera las gestiones, podría haber novedades de último minuto antes del arranque del certamen.

Pese a su reconocida cercanía familiar con Colo Colo, según contó el propio ex futbolista del Dinamo Zagreb a este medio hace algún tiempo, él no tendría problemas en jugar en el archirrival o en el equipo que sea en nuestro país. De hecho, tiene una oferta concreta desde Arabia Saudita, pero no quiere partir.

"Él cree que si tiene un campeonato tan bueno como el que tuvo podría tener opciones en la Selección con todos los cambios que hay hoy en día", explica la misma fuente. El artillero se deja querer, aunque todo indica que continuará en La Florida.