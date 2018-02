En Melipilla acusan el nuevo golpe de Vallenar: "Nos afecta en lo deportivo, pero la tranquilidad es absoluta"

Deportes Vallenar asestó un nuevo golpe en su lucha frente a Deportes Melipilla por el bullado "caso penales", luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó acogiera la solicitud del conjunto nortino, quienes pidieron como medida cautelar que se suspenda la participación de los Potros en Primera B hasta que no se resuelva el recurso de protección que presentaron por la polémica tanda desde los doce pasos que marcó la definición de la Segunda División Profesional.

La noticia cayó como un verdadero balde agua fría en el elenco metropolitano. "Nos afecta en lo deportivo, le afecta a una comunidad y a la sensibilidad de muchas personas. Eso nos golpea, pero tengo la tranquilidad absoluta después de leer el recurso", aseguró Leonardo Zúñiga, presidente de Melipilla.

El timonel de los Potros argumentó que “cuando uno sistemáticamente planifica una estrategia que es errada, la consecuencia es la misma: un fallo negativo. Qué lata que estas cosas ocurran. Yo no estoy en contra de que uno patalee hasta el final, no estoy en contra de eso, pero tienden a agotarse cuando se fundamentan en cosas erradas”.

En esa línea, el director técnico de los metropolitanos, Carlos Encinas manifestó que la denuncia de Vallenar "no tiene ningún asidero, ninguna fuerza, ellos obtuvieron lo que querían pero no tienen sustento. La ANFP les dijo que no, después el TAS también les dijo que no y seguramente la justicia va a decir lo mismo ¿entonces de qué voy a estar intranquilo?. No tuve temor ni cuando fui a patear los penales".

Asísmismo, el DT apuntó en contra del presidente de Vallenar, John Sol, a quien calificó como "un caballero extraño, es raro, él hará cualquier cosa por querer ganar, incluso que podamos quedar desafiliados de la FIFA. Todo esto es papeles menos, papeles más".