Marcelo le hace un guiño a Neymar antes de recibir al PSG: "Encajaría en el Real Madrid"

A horas del partido entre Real Madrid y París Saint-Germain, por la ida de los octavos de final de la Champions Laegue, en el estadio Santiago Bernabéu, a disputarse este miércoles, Marcelo ya comenzó a palpitar el encuentro. El lateral izquierdo merengue reconoció el excelente nivel que viene mostrando el equipo francés en los últimos partidos.

"He cruzado varios mensajes con Neymar, pero no hemos hablado de fútbol. El PSG no es sólo Neymar, todo el equipo es muy bueno. Sería un error pensar sólo en él en este partido, porque todos están a un gran nivel. Sabemos lo que tenemos que hacer", advirtió el defensor brasileño.

Además, aseguró que la forma de jugar de Ney es del gusto de los hinchas madridistas: "Creo que encajaría, a la afición de Real Madrid le gustan los buenos jugadores. Neymar es una estrella mundial que a cualquier afición del mundo le gustaría tener en su equipo".