La preocupación que reina en Colo Colo en vísperas del debut en la Libertadores

"Salvo los últimos minutos, donde nos complicamos demasiado, hicimos un partido muy correcto. Aunque terminamos sufriendo, pudimos ganar y esto nos sirve para tomar conciencia de que los goles hay que hacerlos. No podemos perdonar al rival. En la Copa Libertadores no podemos dar estas ventajas". La reflexión corresponde al capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, quien fue el salvador ante Audax Italiano y le dio la victoria al Cacique en los descuentos.

Es que en Colo Colo están pendientes del debut en la Libertadores, que será el 27 de febrero ante Atlético Nacional, y se instauró una preocupación en el plantel y en el cuerpo técnico, ya que en los últimos dos partidos que han disputado los albos, han recibido goles en los últimos minutos, situación que podría ser fatal en el plano internacional.

Es más, en el amistoso ante UTC Cajamarca, los peruanos igualaron el marcador a los 88 minutos y el Cacique no se pudo reponer del golpe que le dio el rival, pese a que durante los 90 minutos, fue ampliamente superior.

Ante Audax, el domingo, parecía repetirse la historia. El equipo de Pablo Guede dominó las acciones y se creó las mejores ocasiones para convertir. Incluso, Paredes falló un penal. Los itálicos empataron a los 90 minutos, pero, en esta ocasión, el Tanque logró decretar el 3-2 con un cabezazo que contó con la complicidad del arquero Nicolás Peric.

En los albos saben que no pueden cometer estos errores de no cerrar antes los encuentros y que se los igualen en los últimos momentos, y el técnico, al igual que el capitán, lo tiene claro. "El resultado fue consecuente con el desarrollo del partido, tuvimos posibilidades para matarlo antes y fueron una infinidad de jugadas de gol que no pudimos concretar. Me quedo con la reacción que tuvo el equipo con un golpe tan fuerte a falta de tres minutos para el final", indicó.

Y en Colo Colo ya están trabajando para corregir dichos errores, puesto que en la Copa ya los han sufrido. El mejor ejemplo es lo que pasó en la Libertadores 2017, donde Botafogo dejó eliminados a los albos tras igualar 1-1 en el Monumental, con un tanto convertido en los últimos pasajes del compromiso.

Por lo mismo, en estas dos semanas que le quedan a Guede antes del estreno en la Libertadores, centrará los trabajos en la zona ofensiva para definir antes los partidos y también realizará labores defensivas para evitar sufrir en los últimos minutos, como le ocurrió en el amistoso internacional y ante los audinos.