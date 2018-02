La autocrítica de Nicolás Córdova: "Tenemos que aprender a no perdonar"

El entrenador de Santiago Wanderers Nicolás Córdova fue muy autocrítico tras la derrota de los Caturros por 1-2 ante Independiente Santa Fe en el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.

Es que los porteños no realizaron un mal juego, pero no lograron finiquitar las jugadas que se crearon, situación totalmente opuesta a la de los colombianos, quienes en dos llegadas al arco de Mauricio Viana convirtieron dos goles.

Por lo mismo, el técnico fue claro al indicar que "creo que hicimos extraordinarios 30 minutos, y no pudimos capitalizar lo que nos generamos. Siempre el sabor es muy amargo cuando no podemos ganar. Nosotros tenemos que aprender a no perdonar".

Pese a la derrota, el DT se mostró confiado en revertir la llave el próximo martes en Bogotá. "La única cosa positiva es que la llave quedó abierta y vamos a ir a pelear con todo allá".