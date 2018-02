Mark González: "Quizás el día de mañana pueda volver a Católica"

Después de 10 meses sin jugar a nivel profesional, el ex selecionado nacional Mark González volvió el domingo pasado a las canchas en el triunfo 2-1 como local de Magallanes sobre Coquimbo Unido por la Primera B, en el que el zurdo marcó uno de los tantos de la Academia.

Y sobre dicho retorno, el ex Liverpool explicó en Radio ADN que "quiero mantener mi carrera en pie, no estoy volviendo por un rato. Mi idea es seguir jugando porque tengo mucho por entregar. Elegí Magallanes para empezar nuevamente, tuve ofertas de Primera pero preferí partir de cero. Quizás el día de mañana pueda volver a Católica".

Publimetro Chile Mark González y su retorno goleador al fútbol: "Fue un día redondo" El zurdo ingresó en el segundo tiempo del partido entre Magallanes y Coquimbo Unido y le bastaron 14 minutos para anotar la apertura del marcador en la victoria por 2 a 1 de los Carabeleros.

Sobre su experiencia en Magallanes, el ganador de la Copa América Centenario con la Roja comentó que "estoy muy contento por haber retornado al fútbol, la guinda de la torta fue poder convertir. El recibimiento del equipo fue fantástico, estoy trabajando a la par con mis compañeros y poniéndome a punto en lo físico. Muy feliz por estar en Magallanes".

Por otro lado, Mark González remarcó que mantiene los fuertes calificativos hacia Pablo Guede, a quien trató de "rencoroso, bipolar y mala persona", después de su amarga salida de Colo Colo a mitad de 2017.

"Mantengo todo lo que dije de Pablo Guede, me saqué una mochila de encima porque se dijeron muchas cosas de mí. Cerré el ciclo de Colo Colo y me dediqué a la familia, me limpié la cabeza porque tuve un cansancio mental muy grande. Pensé en no seguir jugando", declaró.