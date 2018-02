En el Eibar están felices con el "distinto" Orellana: "Trajimos a un jugador que hace un tiempo no nos podíamos imaginar"

El Eibar es el equipo sensación en España en estos momentos. De los últimos 12 partidos en la Liga, ha ganado ocho, empatado tres y perdido sólo uno, y este sábado intentará seguir con su buen momento cuando reciba al líder, el poderoso Barcelona. La segunda parte de la racha ha coincidido con la llegada de Fabián Orellana, quien suma seis encuentros con su nuevo cuadro y tres goles. Por ello, no extraña el esfuerzo que hizo el club por ficharlo desde el Valencia, tal como explica Fran Garagarza, director deportivo de los Armeros.

¿A qué se debe este buen momento del equipo?

A que está en un estado de confianza muy alto. A que después de haber pasado el bache del inicio de temporada, hay muchos chicos que se han ido adaptando. Y a la importancia que tiene el grupo por encima del individuo.

¿Se ilusionan con clasificar por primera vez a una competencia europea? Están a sólo un punto del sexto, el Sevilla…

Son cosas que no me llevan mucho tiempo pensar, porque entendemos que tenemos que seguir sumando, pues nuestro objetivo sigue siendo la salvación. Estamos en una buena dinámica de puntos, muy cerca de llegar a las cifras que hacen falta para continuar un año más en la Primera División. Lo demás son añadidos que, si vienen, se irán valorando según se vayan dando, pero no es algo que tengamos en mente ni para lo que estemos trabajando.

¿Qué importancia ha tenido Orellana en este buen pasar?

Obviamente tiene, como el resto de los chicos. Él se incorporó en el mercado de invierno (europeo) y logramos que viniera con un buen margen de tiempo, para adaptarse a las ideas del entrenador. Llegó y se acopló a un grupo que iba en una buena dinámica, y desde que pudo competir con el equipo, ahí están sus números, sus minutos en el campo y sus goles. Cuando firmamos a Fabián, sabíamos que era un jugador de un nivel alto para nosotros, diferencial, y eso que teníamos en mente se está cumpliendo.

Llamó la atención acá en Chile la frase del entrenador, José Luis Mendilibar, quien dijo que no sabía cómo habían “engañado” a Orellana para que fichara por ustedes. ¿Qué mérito tuviste tú en ese “engaño”?

Hay que coger el fondo de la frase, que va en la línea de que trabajamos muy duro con Fabián durante mucho tiempo, insistiendo por nuestro interés de que viniera al Eibar. Él también puso de su parte, porque una cosa es que yo lo llame muchas veces para convencerlo, pero él habló con jugadores de la plantilla para ver qué opiniones le daban. Eso ayudó, como también que las conversaciones con el Valencia fueran en buenos términos. Cuando nuestro míster dice “engañarlo”, es en el plano cariñoso de que logramos traer a un jugador que hace un tiempo no nos podíamos imaginar, por su talla.

¿Qué rol juega Orellana dentro del plantel?

Nuestro mensaje es hablar del grupo por sobre el individuo, pero Fabián es un jugador muy identificado, está contento y se siente otra vez futbolista, porque llevaba un tiempo sin poder demostrarlo. Ahí está su rendimiento y la importancia que está teniendo, no sólo en la faceta ofensiva, sino también defensiva, pues se le está viendo muy solidario cuando toca defender. Es uno más en el puzzle de la plantilla, pero obviamente él tiene unas virtudes ofensivas que nos están dando un alto rendimiento, aunque a mí no me gustaría destacar a uno por encima del resto. Que el Eibar hoy esté con 35 puntos no es porque uno sobresalga, sino por una suma de todos.

Me imagino que quieren que se quede mucho tiempo…

Fabián tiene contrato con el Eibar si logramos mantenernos y vamos por buen camino. El trabajo que hemos hecho en la negociación del fichaje con el Valencia fue pensando en tener a un jugador en el club no sólo para hoy, sino también para mañana. Vamos a intentar disfrutar de su aportación por un tiempo largo, porque tener a un futbolista de su nivel con nosotros nos ayudará a cumplir los objetivos.

Aprovechando la racha, ¿se le puede sacar un buen resultado al Barcelona este fin de semana?

Nosotros vamos a seguir siendo fieles a lo que somos. Obviamente, al frente va a haber un rival que si no es el mejor equipo del mundo, está en ese paquete de los tres mejores, no estoy diciendo nada de ellos que no sepa la gente. Lo afrontamos con mucha ilusión, sabiendo que nosotros también estamos en un buen momento, con un buen número de puntos, que te lleva a no tener esa angustia de tener que sumar porque estás metido en el agujero. Creo que eso nos da más posibilidades. Sabiendo qué plantel tienen ellos, que en dos ocasiones te pueden hacer dos goles, me da la sensación de que cada uno con su estilo, va a ser un partido valiente. Vamos a intentar dar una versión de lo que es el Eibar hoy. Que luego el resultado sea positivo, bienvenido sea, pero si no lo es, por lo menos nos vamos a quedar con la excelencia de nuestro cuadro, que es lo que nos está llevando hasta donde estamos.