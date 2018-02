Martín Palermo recriminó a sus jugadores por el pobre juego: "Me deja preocupado la falta de ideas"

En el papel parecía un rival abordable para Unión Española y un partido accesible para sumar los tres puntos y viajar a Perú con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los hispanos se complicaron, mostraron un pobre nivel de juego y terminaron igualando 0-0 con Sport Huancayo en el estadio Santa Laura.

La preocupación se instaló en el camarín de los Rojos de Independencia y el entrenador Martín Palermo no tuvo filtros para criticar el desempeño de sus jugadores.

"Me deja preocupado la falta de ideas, no tuvimos la claridad suficiente para hacer la diferencia en el marcador. No fuimos claros estábamos imprecisos", indicó un molesto Palermo tras el pobre juego de sus pupilos.

"En el campeonato son partidos más abiertos y nosotros ante eso podemos contrarrestar. Hoy prácticamente no los pudimos superar y sabíamos que no íbamos a encontrar espacios", añadió el Titán.

Unión disputará la revancha el 8 de marzo donde están obligados a cambiar la imagen que mostraron de local si es que quieren seguir con vida en el plano internacional.