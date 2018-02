Rubén Farfán se prepara para enfrentar a la U: "Siempre hay revancha y espero demostrar por qué estaban equivocados"

Todo apunta a que Universidad de Chile por fin está despertando en el Campeonato Nacional 2018: en la tercera fecha, ante San Luis de Quillota, realizó un cambio de esquema que le permitió soltar al equipo y vencer al cuadro canario por 3-0. Sin embargo, para este fin de semana el panorama no asoma tan fácil, pues los azules viajarán hasta la Región de la Araucanía para enfrentar el domingo al siempre complicado Deportes Temuco de Dalcio Giovagnoli. Ahí, el elenco azul se reencontrará con Rubén Farfán, delantero que vistió la camiseta universitaria durante la temporada 2013-14, obteniendo muy buenos resultados: 30 partidos disputados y cinco goles en el torneo local.

"Esa temporada la recuerdo con mucho cariño, porque creo que hice las cosas bastante bien. Siempre estaré agradecido del 'profe' Marco Antonio (Figueroa) por darme la oportunidad de llegar ahí, me dio mucha confianza. Después de eso no fueron momentos lindos, pero siempre hay revancha y espero demostrar por qué estaban equivocados, aunque estoy tranquilo en Temuco, trabajando de buena forma para retomar la titularidad", reconoce a El Gráfico Chile el atacante.

Rubén Farfán logró ser titular en la U de Marco Antonio Figueroa / Photosport

Esos momentos complicados que recuerda Farfán son los que vivió a inicios del 2014, cuando, al igual que el equipo en general, sufrió un bajón importante en su fútbol, por lo que Cristián Romero, técnico de la U en ese entonces, decidió enviarlo a préstamo a Antofagasta.

"Actualmente me debo a Deportes Temuco, pero siempre hay un cariño hacia la U. La gente me recibe muy bien, me recuerda. Siempre me dicen que vuelva, pero hay que contarles que yo ya no pertenezco al club, soy jugador libre", cuenta Farfán, quien tras esa estadía en Antofagasta, tuvo un fugaz segundo paso por el cuadro azul de Martín Lasarte y luego defendió las camisetas de Palestino y Santiago Wanderers.

A pesar de que el delantero intenta no profundizar mucho en su paso por los azules, sí comenta la importancia que tuvo el cuerpo técnico del Fantasma en una de las mejores temporadas de su carrera. "Con el 'profe' Marco Antonio viví momentos muy lindos. Me dio la oportunidad de jugar y de demostrar lo bien que venía jugando. Después me fui a la Selección y no alcancé a despedirme de él. Quiero quedarme con los buenos momentos en la U y los malos, olvidarlos", sostiene el ariete de 26 años, quien fue citado para un amistoso de la Roja ante Costa Rica, en el 2014, pero sólo se quedó en la banca.

Con respecto al especial duelo que vivirá en el Germán Becker, Farfán no tiene dudas de que su mente está en obtener el triunfo: "Hay que trabajar y analizar cuáles son las partes fuertes de ellos, pero siento que nosotros tenemos los jugadores y las armas para poder hacerles daño. Será un partido muy lindo y la semana se vive diferente, ya tenemos las ansias de jugar. Esperemos que el domingo dejemos los tres puntos en casa".