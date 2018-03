El Fantasmita Torres mete miedo a Colo Colo y a Paredes: "Espero marcar muchos goles más"

El panameño Gabriel Torres ha sido todo un descubrimiento en este arranque del Campeonato Nacional defendiendo la camiseta de Huachipato. En las primeras cuatro fechas ya suma cinco tantos –tres de ellos el pasado fin de semana ante Universidad de Concepción-, sólo superados por los seis de Esteban Paredes, con quien se verá las caras mañana en el Monumental.

El delantero de 29 años mete miedo, haciendo honor a su apodo. “En Panamá decían que yo aparecía siempre de la nada para marcar goles y por eso me pusieron Fantasmita, también relacionado con mi cumpleaños, que es el 31 de octubre”, cuenta Gaby, como le dicen ahora en Talcahuano.

¿Cómo te has sentido en estas primeras semanas en Huachipato?

Me he sentido muy bien, por cómo me han recibido mis compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Estoy contento de estar acá.

¿Qué objetivos, tanto personales como grupales, te pones para esta temporada?

Mis objetivos son los mismos del grupo. Yo trato de ayudar en lo que pueda con mi granito de arena y plasmar lo que quiere el entrenador dentro del campo. El objetivo grupal es pelear por el título.

¿Esperabas marcar tantos goles en tan poco tiempo?

Uno, como delantero, siempre tiene que estar preparado para marcar goles. Me trajeron para eso y están saliendo, pero ahora hay que trabajar el doble, esforzarse más y seguir haciendo la diferencia dentro del grupo, porque acá confiaron en mí.

Ya estás acechando a Paredes en la tabla de goleadores. ¿Orgulloso?

Sí, orgulloso, más que nada por el gran trabajo que estamos haciendo como grupo en este inicio de torneo. Esperemos seguir plasmando la idea que quiere el entrenador. Para uno, como delantero, siempre va a ser interesante marcar. Espero seguir marcando muchos goles más, pero, sobre todo, ojalá que el equipo siga levantando el nivel y ganando puntos.

¿Es un objetivo personal quedar goleador del Campeonato?

No, el objetivo personal siempre va a ser el grupal, pelear el título. Si se da que pueda quedar goleador del torneo, bienvenido sea, pero lo primero es trabajar en lo que todos queremos y así las cosas se irán dando.

Me imagino que has podido ver a Paredes. ¿Qué opinión tienes de él como delantero?

Es un jugador de mucha jerarquía y lo ratifica torneo a torneo, así que orgulloso de poder enfrentar a este tipo de jugadores, en este campeonato que es tan parejo y competitivo.

Se viene un duelo de goleadores…

Sí, pero más que nada va a ser un duelo ante un equipo de mucha jerarquía, con muy buenos nombres. Lo vamos a enfrentar con toda la seriedad posible, para conseguir los tres puntos allá.

Juegan contra un equipo golpeado. ¿Les puede jugar a favor eso?

No, porque sabemos lo que representa Colo Colo dentro del país. No se puede hablar de un equipo golpeado, sino de uno que va a salir a buscar, al igual que nosotros. Creo que va a ser un bonito partido.

Estuviste probando suerte en Manchester United, Valencia, Marsella y ahora estás en Talcahuano. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras?

Estoy contento de estar acá, quiero seguir creciendo y ayudando a mis compañeros más jóvenes, con toda la experiencia que he obtenido internacionalmente en estos años. Mi familia y yo ya estamos acondicionados a la ciudad.

¿Sueñas con volver a esos grandes equipos en algún momento?

Sí, ¿por qué no? Uno siempre sueña con estar en los más grandes a nivel futbolístico. Ahora toca esforzarse al máximo para poder regresar a esas instancias.

Ahora toca demostrar en Huachipato para poder estar en el Mundial…

Sí, seguramente, va a ser lindo tener continuidad y trabajar fuerte para ser tomado en cuenta en la lista final de 23 para ir al Mundial, que es lo que todo jugador sueña.

¿Tienen un grupo complicado, no, con Inglaterra, Bélgica y Túnez?

Sí, es complicado, hay selecciones de gran nivel, pero para eso nos estamos preparando, para disfrutar nuestro primer Mundial y, sobre todo, competir de buena manera.