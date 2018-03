Capitán de Arsenal reconoce el desastre de este año: "No vamos a terminar en el Top 4 de la Premier"

Laurent Koscielny, capitán del Arsenal, reconoció que su equipo "perdió confianza en los últimos partidos" y de paso ya aceptó que no van a terminar la Premier League entre los cuatro primeros clasificados, que dan un lugar en la próxima UEFA Champions League por segundo año en línea.

El conjunto del norte de Londres cayó el domingo por 2-1 a manos del recién ascendido Brighton & Hove Albion y sumó su octava derrota en los últimos 13 partidos en todas las competencias, lo que coincide con la partida del chileno Alexis Sánchez.

"Va a ser muy, muy complicado, no vamos a terminar en el 'top-4' de la Premier. Estamos en una mala racha y no hemos obtenido los resultados que queríamos. Hemos perdido un poco de confianza y no hemos estado bien sobre el terreno de juego. Ahora debemos esforzarnos más y hacerlo mejor con el balón", aseguró el francés Koscielny.

"Tenemos que seguir juntos y que pelear juntos. Estamos en un momento crucial y sabemos que, aunque es difícil, tenemos que agachar la cabeza y trabajar a diario", expresó en declaraciones que recoge hoy la cadena británica Sky Sports.

Además, el francés llamó a la unidad diciendo que "es importante empezar a ganar para sentirnos con confianza y libertad sobre la cancha. Tenemos que estar juntos, tanto jugadores como cuerpo técnico y aficionados, y saber que estamos juntos en esto".

A falta de nueve jornadas para que la Premier League 2017/2018 termine, los Gunners marchan en sexta posición en la tabla, con 45 puntos, a ocho del quinto Chelsea y a 13 del cuarto Tottenham Hotspur, con casi nulas opciones de meterse entre los cuatro primeros, lo que tiene al entrenador Arsene Wenger muy cuestionado por los hinchas y la prensa.

Tras perder la final de la Copa de la Liga ante Manchester City, el único objetivo que les queda es la Europa League, donde están en octavos de final y deben medirse al Milan de Italia.