Los motivos del cambio de esquema que ordenó la cuestionada última línea de la U e ilusiona para la Libertadores

La derrota por 2-1 que sufrió Universidad de Chile a manos de Unión Española en la primera fecha del Campeonato Nacional 2018 generó un fuerte remezón en el Centro Deportivo Azul. Luego de sumar varias caídas en los partidos amistosos de pretemporada, el duelo perdido ante los hispanos obligó al cuerpo técnico de Guillermo Hoyos a realizar un cambio de esquema que venía pensando desde el segundo semestre del 2017.

A pesar de haber conseguido el título del Torneo de Clausura 2017 en la primera mitad del año pasado, en el cuerpo técnico del argentino entendían que había que realizar una modificación en su estructura dentro de la cancha, pensando en la sensible baja del volante Gonzalo Espinoza, según lo contado desde el Centro Deportivo Azul a El Gráfico Chile. Y es que con la salida del Bulldog, tanto el medioterreno como la zaga quedaron a merced de la capacidad física de Lorenzo Reyes, quien no pudo cumplir en solitario las funciones de defensa y ataque, y que antes realizaba junto a su ex compañero.

"En el primer campeonato que estuvimos con Guillermo en la U, en el equipo estaba Espinoza, y él tenía como característica de juego el que siempre ayudaba a la defensa y uno siempre lo encontraba bien parado junto a Lolo. Se iba para atrás y nos ayudaba, al refugiarse en el fondo cuando alguien, o el propio Lolo, se iba para adelante", explican desde el staff de Hoyos.

Con ese escenario, y tras la partida de Espinoza al Kayserispor de Turquía, el entrenador transandino decidió cambiar su sistema 4-3-3 por un 3-4-1-2, usando dos volantes por las bandas y dos en el medio, quienes colaboran en labores defensivas y ofensivas, dentro de un esquema que le ha "venido muy bien a todos", según explican desde la U, y que hizo olvidar el mal rendimiento de fines de 2017 e inicios de 2018.

Renacer de Pizarro y la Libertadores

Sin embargo, los ayudantes de Hoyos no se adjudican todo el crédito del alza en el rendimiento de su equipo, sino que también destacan lo hecho por David Pizarro, quien gracias a un trabajo kinésico especial, ha fortalecido su físico para ser titular indiscutido en la U, mejorando el juego mostrado en el 2017. Esto, gracias también a la libertad que tiene para moverse dentro de la cancha, con Reyes y los carrileros más preocupados por las marcas.

Ante este nuevo escenario, los universitarios se convirtieron en el exclusivo escolta del líder, Universidad Católica, en la liga local y con cuatro victorias consecutivas (12 puntos), se ilusionan en grande de cara a su debut en la Copa Libertadores frente al Vasco da Gama.

Soteldo cree que pueden ganar la Libertadores / Photosport

"Nos queda afinar los detalles y llegar con la mente fresca para ese partido, pero tengo el ciento por ciento de convencimiento de que podemos ganar (la Libertadores), porque tenemos un equipo muy bueno, con jugadores de experiencia y jóvenes. Desde mi persona hasta el utilero, pasando por el profe y la presidencia, todos sabemos que podemos ganar la Copa", advirtió Yeferson Soteldo este miércoles, tras la práctica azul.

El primer encuentro de la U en la Libertadores será en calidad de visitante frente al Gigante da Colina, el próximo martes 13 de marzo, a las 21:30 horas, en el estadio Sao Januário.