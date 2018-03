Rueda hace un llamado al recambio de la Roja: "Hay jóvenes que se dejan estar, los invité a aspirar a más"

Reinaldo Rueda está a dos semanas de debutar con la selección chilena, cuando el próximo 24 de marzo juegue en condición de visita ante Suecia, pero su trabajo comenzó mucho antes y así lo ha demostrado en el tiempo que lleva como reemplazante de Juan Antonio Pizzi. Pese a que lleva dos meses al mando de la Roja, el técnico ya tuvo reuniones con los referentes de la selección y también con jugadores que pueden ser seleccionables, además de comenzar el domingo pasado con el primero de los microciclos de entrenamientos que tendrá en Juan Pinto Durán.

Con 24 jugadores del medio local, el técnico realizó prácticas en el centro deportivo de la selección chilena y así irá viendo los jugadores que se pueden proyectar como el recambio de la Generación Dorada. Sobre estas prácticas, el técnico dijo que "es muy gratificante por la excelente convocatoria. El grupo superó las expectativas, es un gran grupo profesional, no es lo mismo verlo en los clubes que verlos acá. Algunos están en camino de consolidarse, otros están en esa transición. Es un trabajo positivo y es muy gratificante para nosotros como cuerpo técnico".

"Lo mostrado por estos muchachos demuestra que algunos van a ser partícipes (de la selección) a corto plazo, otros a mediano plazo y otros en un futuro. La idea es hacer una valoración macro, conocerlos desde cerca, no sólo la parte futbolística, sino que también social", agregó.

Publimetro Chile El extenso calendario de microciclos que tiene preparado Reinaldo Rueda para la Roja El técnico de la selección chilena concluyó la primera fase de las prácticas pensando en los amistosos de marzo y anunció que esta experiencia la repetirá cada mes, a excepción de julio, y en consenso con los clubes nacionales.

Además, sobre la conformación de la nómina para este primer microciclo, Rueda dijo que los llamados fueron porque "a algunos los conocíamos en sus procesos juveniles, otros a la distancia, y otros en lo que fue la valoración de las primeras cinco jornadas del fútbol chileno. Viendo las características y videos de ellos se conformó este grupo de 24 jugadores que nos llevaron a hacer un buen trabajo en la táctica individual y de equipo".

"Hicimos dos trabajos teóricos, primero dando información de lo que es la situación de la Selección, ejemplos de juegos de la liga chilena, del fútbol internacional. Era difícil que en la primera reunión hablaran y lo hicieron uno o dos, pero en la segunda hablaron cinco o seis . La invitación es que no tengan que esperar tener 30 años para sentirse líderes, sino que lo pueden hacer de antes", manifestó sobre lo realizado en el microciclo.

Sobre el bullado recambio, el técnico dijo que "presentamos el proyecto con las metas a corto y mediano plazo y todos estos jugadores están en esa dimensión de aspirar llegar a la Copa del Mundo. La evaluación que hicimos del proceso pasado fue positiva, porque los hombres que estuvieron en el proceso anterior asumieron responsabilidades y ahora el objetivo es que los que están ahora puedan reemplazar a esa generación histórica y los que están (Generación Dorada) deben saber en qué momento se van, con distinción, con decoro. Los que están en ese proceso (de recambio) deben saber tomar los liderazgos y con trabajo ganarse un puesto. La transición es muy traumática y para eso ganamos la mezcla entre los jugadores que supieron ganar y estos jóvenes que vieron esto muy de cerca.

Para concluir, el DT le dio un mensaje a los jóvenes que buscan tomar el lugar de la exitosa generación actual de la Roja: "(ser el recambio) pasa en la convicción de qué son y demostrarlo. A veces se da la situación que algunos jóvenes creen que ya son y no son, otros jóvenes se dejan estar, a varios jugadores los invité a aspirar a más, a llegar a clubes grandes, a otras competiciones, que exista esa convicción de no creerse más de lo que somos".

Publimetro Chile Reinaldo Rueda ya tiene fecha para dar su primera nómina en la Roja El técnico entregará el 14 de marzo el listado definitivo de la selección chilena para los partidos amistosos ante Suecia y Dinamarca.

Otros conceptos de Reinaldo Rueda

Amistosos de marzo: "Ya iniciamos el análisis de los rivales (Suecia y Dinamarca) y también lo compartimos con este grupo también. La idea es tener toda la información para conformar la Selección con los mejores hombres, la parte técnica dependerá de nuestros hombres, de lo que propongamos y lo que nos deje hacer el rival. Es un juego donde se deben tomar decisiones y (el esquema) será un tema a resolver en las 72 horas previas al primer juego, las variantes pasarán por como lleguen nuestros jugadores".

Suplencia de los arqueros de la selección: "es una tarea bien compleja porque, aparte de lo que significa esa posición, la responsabilidad y trascendencia en el juego, en el fútbol se necesita continuidad y por algunas condiciones nuestros arqueros no están siendo titulares. A pesar de eso, compensan en la Selección lo que no pueden hacer en sus clubes, también como hay jugadores que son figuras en sus clubes pero no rinden en la Selección. Esperamos que nuestros arqueros hagan un mejor trabajo, se ganen la confianza de sus entrenadores y sean titulares. Por ahora la realidad es esta y esperamos compensar eso con un buen trabajo en la selección".

El trabajo con las juveniles: "ya iniciamos ese acercamiento, ese diálogo, y ayer (amistoso entre la adulta y la Sub 20) hicimos un trabajo táctico especifico con la selección sub 20 y la injerencia será de apoyo, asesoría, intercambio de conceptos, aportarle mi experiencia. Seré muy respetuoso de sus cuerpos técnicos y obviamente voy a interesarme por estar cerca de ellos".