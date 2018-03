"Caras rojas": Las portadas de Inglaterra tuvieron a Alexis como protagonista tras la vergonzosa eliminación del United

Manchester United se transformó en la gran decepción de los octavos de final de la Champions League, luego de la sorpresiva caída 2-1 frente al Sevilla en Old Trafford, y que sentenció la eliminación del equipo del delantero chileno Alexis Sánchez.

Ante eso, los medios más importantes de Inglaterra no tuvieron piedad con la escuadra del tocopilliano, e incluso utilizó su cara de frustración en la cancha, para ilustrar el pésimo momento que viven los Diablos Rojos tras quedar fuera del torneo europeo.

Publimetro Chile "Histórico": la prensa europea quedó asombrada por el golpe del Sevilla al United de Alexis Tanto en Inglaterra como España retumbaron con la eliminación de los Diablos Rojos del tocopillano en octavos de la Champions League.

A pesar de que ninguno de los medios ingleses culpó al seleccionado nacional directamente con los títulos de sus portadas, la idea fue utilizarlo a él para demostrar el "fuerte choque" que se dio el United, y con una "terrible presentación" ante el cuadro español.

Entre los títulos más destacados en la prensa británica, y con Alexis de protagonista, destacan el The Guardian: "Abajo y afuera. Terrible presentación del United, lo deja fuera de la Champions League"; The Telegraph: "Caras Rojas. United fuera de Europa luego de la vergonzosa e inepta presentación ante la escuadra española" y Metro Sport: "Rojo y enterrado. El United choca con escándalo, con Sevilla aturdiendo a Old Trafford".

Aunque la llegada de Sánchez provocó una gran euforia en Inglaterra, debido a sus grandes actuaciones por Arsenal, el chileno ha decepcionado durante sus primeras semanas en Manchester, y sus detractores indican que "decepcionó una vez más" para los Red Devils.

Mira las portadas de los principales diarios de Inglaterra