Roger Federer podría perder el número uno si no juega en Miami

Roger Federer mantuvo el primer puesto del ranking de la ATP gracias a su final en el Masters 1.000 de Indian Wells, en la que cayó ante el argentino Juan Martín del Potro, en tres sets.

Sin embargo, esa caída le puede costar caro. Porque al perder la definición en el desierto californiano, no pudo revalidar 400 puntos valiosos que le hubieran dado un interesante colchón de cara al Masters 1.000 de Miami, donde también defiende la corona y mil unidades en el escalafón mundial.

En este momento, Federer suma 9.660 puntos, superando por 290 a Nadal, quien no jugará en Key Biscayne por lesión y perderá 600 unidades por haber caído en la final de 2017 ante el suizo. Dicho esto, al empezar el torneo, el español supera por 110 puntos al helvético.

¿Qué debe hacer Federer para seguir como número uno del planeta? Simple, llegar al menos a cuartos de final en Florida. Eso se ve más que factible, aunque hay que esperar cuál es el estado físico del campeón de 20 Grand Slams tras su gran esfuerzo en el encuentro cumbre con Del Potro.

En caso contrario, el español -sin jugar- retomará el comando del ranking antes de la gira de arcilla donde el zurdo defiende prácticamente más de la mitad de sus puntos actuales (4.680).

Federer tiene una misión que cumplir en Miami, antes de que comience la temporada de tierra batida.

What a battle today. Congrats on a fantastic tournament and match, @delpotrojuan pic.twitter.com/bqf4LyL1B8

— Roger Federer (@rogerfederer) March 19, 2018