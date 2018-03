La obsesión total de Vidal al frente del Rodelindo Román: "Hay veces en que Arturo puede que te llame a las 7 AM"

Desde que la Asociación Nacional de Fútbol Amateur confirmó la participación del Rodelindo Román en la Tercera División B del balompié chileno, Arturo Vidal prácticamente se obsesionó con el nuevo desafío del club de barrio que lo formó antes de dar el salto a Colo Colo.

En sus redes sociales, el volante del Bayern Munich no ha escondido la alegría y el orgullo por su club de origen. "Feliz con el primer entrenamiento del Rode como miembro de 3ra B, la puerta de entrada al profesionalismo. Al fútbol chileno le vendrá bien un poco de barrio. Vamos muchachos!!", escribió hace unos días en Instagram, donde incluso logró que sus compañeros en Alemania grabaran un video con un mensaje de apoyo al conjunto de San Joaquín.

Pero su vínculo con el Rodelindo Román no se queda ahí. Desde que se enteró de que el equipo de su infancia jugará en la quinta categoría del fútbol chileno, Vidal se volcó por completo a fortalecer al club: aumentó su aporte económico y puso en marcha un ambicioso proyecto deportivo, que comenzó a cimentarse con la llegada de tres ex colocolinos.

Fichó a Rodolfo Madrid como DT, quien llegó en compañía de Mario Cáceres, mientras que Pablo Contreras arribó como gerente deportivo. Todo bajo el alero de Carlos Aliaga, presidente de la entidad e íntimo amigo del Rey Arturo, quien desde Chile lo mantiene al tanto de todo lo que ocurre.

Vidal está obsesionado y su objetivo es que el elenco de San Joaquín se corone campeón en diciembre. "Cuando hablamos me hizo saber que le iba a meter con todo al equipo. Arturo quiere inmediatez, él es muy competitivo y la idea en el corto plazo es pelear el título. Estamos viendo jugadores, siguiendo a otros y poniendo todo de nuestra parte para lograr armar un buen plantel. El contacto con Arturo es diario, hablamos todos los días y eso nos da la certeza de que está muy preocupado”, detalla Madrid, nuevo entrenador del Rodelindo Román.

El ex DT de las divisiones inferiores de Colo Colo asegura que la palabra de Vidal en el Rode es ley. "Mario Cáceres es parte de mi cuerpo técnico. El preparador físico lo recomendó él, porque es un cercano que conoce (Sebastián Ramos). Todo lo que se decidió lo conversamos y lo que diga Arturo, se hace, él es la máxima autoridad del club. Él nos da ideas y nosotros también le proponemos cosas", cuenta Madrid.

Rodelindo Román integra el grupo 2 de la Tercera División B - Facebook

Dentro de esas ideas, surgió poner a Contreras como director deportivo. Para el ex mundialista, llegar al conjunto de San Joaquín "es un lindo desafío, que lo pensé poco y nada, la verdad. Arturo me pidió que lo ayudara y él me está ayudando a mí, y qué mejor que hacerlo con Rodolfo y Mario, así que la decisión no fue tan difícil de tomar".

El ex defensa central admite que Vidal está obstinado en que el Rodelindo Román escale pronto en el fútbol chileno."La intención es que el equipo esté lo más rápido posible en Primera División, también es la mía, pero es un camino bastante largo el que él se trazó. Ojalá tenga la disposición y la paciencia para que se cumplan esos objetivos. Nosotros, desde esta parte, lo estamos llevando de buena manera", afirma Contreras, quien reconoce que "hay veces en que Arturo puede que te llame a las siete de la mañana, por la diferencia de horario, pero yo entiendo que esté muy ilusionado”.

“Esta división es correr y meter”

El Rodelindo Román integra el Grupo 2 de la Tercera División B. Ahí se verá las caras contra Brisas del Maipo, Deportivo La Granja, Ferroviarios, Gasparín, Jireh, Juventud Salvador, Luis Matte Larraín, Provincial Talagante, Pudahuel Barrancas, San Bernardo Unido y Tricolor de Paine.

Madrid asume que el desafío será duro, ya que “muchos le hacen el quite a esta división, pero hay clubes y clubes, y éste reúne todas las condiciones para que uno pueda trabajar tranquilo. Arturo está a la cabeza y eso nos alivia”.

El ex volante de Colo Colo y Unión Española asegura que “esta división es correr y meter. Hay más un tema espiritual que técnico y las canchas no acompañan mucho, pero vamos a intentar que el equipo juegue y meta”.

“La base del plantel son chicos sub 17 y 18, es la juvenil que entrenaba dos veces por semana. No tienen trabajo de cadetes, pero llegó un captador y empezó a armar un equipo, y con esa base de jugadores, más nuestros contactos, estamos armando un cuadro competitivo”, agrega el DT.

Rodolfo Madrid en sus tiempos como futbolista. Ahora es el flamante DT del "Rode" - Agencia Uno

Para Contreras, "la intención es potenciar y fomentar el deporte, generar ruido producto de que vienen nombres reconocidos. Es un proyecto realmente interesante por la parte social. Conversamos con los chicos y les hicimos entender cuáles son los parámetros de Arturo".

El Rodelindo Román debutará como local el próximo 8 de abril frente a Deportivo La Granja, en el estadio Arturo Vidal de San Joaquín.