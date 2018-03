Dituro le responde a Meza en la previa del clásico: "Nosotros no le tenemos miedo a nadie"

En Colo Colo venían encendiendo el clásico ante Universidad Católica, a jugarse el sábado 31 de marzo en el estadio Monumental, asegurando que desde el plantel cruzado sentían temor por enfrentar al Cacique en Macul. "Está bien que nos tengan miedo porque vamos a pelear", lanzó el defensa Fernando Meza, quien este lunes encontró respuesta desde San Carlos de Apoquindo.

Consultado por dichos comentarios, el arquero Matías Dituro declaró: "¿Que nosotros le tenemos miedo al rival? Nosotros no le tenemos miedo a nadie, para nada. No escuché las declaraciones, ni tampoco quiero involucrarme mucho más allá porque no escuché nada, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie".

"Enfrentamos a todos los rivales de la misma forma, cada partido vale tres puntos, y no por ser un clásico clásico vale más o menos ni les vamos a tener miedo o bien ellos nos van a tener miedo a nosotros, eso no existe. Tenemos la tranquilidad que trabajamos bien y esa tranquilidad nos permitirá en cancha hacer un gran partido", agregó.

Sobre una presunta presión que tiene la UC para ganar este clásico y así mantener su rendimiento perfecto en el torneo, el ex Bolívar expresó que "no sé si llamarlo presión, nosotros tenemos que ser inteligentes, saber lo que tenemos que plasmar dentro del campo de juego e intentar buscar los tres puntos, ese va a ser nuestro objetivo. No sé si tengamos la presión o no de ganar para mantener lo que conseguimos, pero si queremos hacerlo para lograr sacar más diferencia".

Además, respecto a las precauciones que se deben tomar ante la dupla ofensiva alba conformada por Octavio Rivero y Esteban Paredes, Dituro manifestó que "no creo que para este partido haya un resguardo especial, porque todos los equipos tienen delanteros complicados y en este caso no será la excepción. Los dos son delanteros de categoría, si les toca jugar a los dos o sólo a uno, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados para las diferentes situaciones"

"Hemos venido haciendo bien las cosas en todas las líneas y por eso creo que, junto con Universidad de Chile, tenemos el arco con menos goles, porque el equipo ha venido trabajando defensivamente muy bien en todas las líneas, no solamente el arquero y los defensores".