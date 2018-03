Sampaoli sufrió la peor derrota de la selección argentina en su historia

Argentina recibió uno de los mayores golpes de su historia, al ser goleada por 6-1 ante España en el amistoso disputado este martes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Y no es exagerar, porque la escuadra de Jorge Sampaoli sufrió la peor derrota de su historia en duelos amistosos, ya que es primera vez que pierde por cinco goles de diferencia en un encuentro de este carácter.

Las anteriores mayores goleadas que sufrió Argentina en su historia fueron en duelos oficiales: 6-1 ante Checoslovaquia (Mundial Suecia 1958), 5-0 ante Uruguay (Copa América 1959), 5-0 ante Colombia (Clasificatorias Estados Unidos 1994) y 6-1 ante Bolivia (Clasificatorias Sudáfrica 2010).

Mayores palizas sufridas por Argentina:

6-1 vs. Checoslovaquia en 1958 (Copa del Mundo)

5-0 vs. Uruguay en 1959 (Copa América)

0-5 vs. Colombia en 1993 (Eliminatorias Copa del Mundo)

6-1 vs. Bolivia en 2009 (Eliminatorias Copa del Mundo)

6-1 vs. España en 2018 (Amistoso)

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 27, 2018