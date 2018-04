El llamado de Beñat en la UC: "En el siguiente clásico nos gustaría que no hubiera esa presión extra para el árbitro"

Pese al paso de los días, en Universidad Católica sigue siendo tema lo sucedido en la derrota 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental, fundamentalmente por el polémico arbitraje de Julio Bascuñán. En dicho marco, el director técnico de los cruzados, Beñat San José, volvió a referirse a lo hecho en Macul por el juez que estará en la próxima Copa del Mundo Rusia 2018.

A modo de aclarar un error que hubo en una publicación en el sitio oficial de Cruzados, antes de responder las preguntas de los periodistas presentes en la conferencia de prensa de este jueves, el vasco partió hablando sobre lo sucedido en el último clásico ante el Cacique. "El señor colegiado (árbitro) es uno de los mejores del país, tanto yo como los jugadores creemos en la profesionalidad de los árbitros, pero también es verdad que en semana han tenido una presión muy grande y esa presión no les deja hacer su trabajo lo mejor posible", sostuvo.

"En cualquier ámbito, en cualquier trabajo, cuando uno tiene una presión muy grande no te permite hacer lo mejor posible, entonces en ese aspecto en el siguiente clásico nos gustaría que no hubiera esa presión extra para el colegiado, porque ya tiene bastante por el hecho tratarse de un clásico", agregó.

Además, el DT de la Franja comentó el contenido de las controvertidas palabras de Luciano Aued ("molesta que Católica esté arriba, molesta que si ganábamos le sacábamos 11 puntos a Colo Colo") post clásico.

"Hay veces que cuando los otros equipos grandes hacen un partido malo igual no es tan malo y cuando hacen uno bueno es muy bueno, y nosotros, en cambio, tenemos que tener mucha más excelencia para que nos reconozcan más. Es una cosa que me han comentado, que se dice, pero yo acabo de llegar, en unos meses más podré comentar mejor, no sé si realmente eso es así al cien, pero sí es verdad que lo he escuchado", declaró.

Henríquez en San Carlos

En cuanto al duelo ante Palestino a jugarse el domingo en San Carlos de Apoquindo desde las 17:30 horas, Beñat reconoció que es posible que el Sub 20 David Henríquez regrese al equipo titular.

"Hay posibilidades de que vuelva David Henríquez a la oncena inicial. Sabemos de su versatilidad, puede jugar de nueve solo o en los extremos. Además, jugando en nuestra casa llegan situaciones positivas para que los jugadores jóvenes intervengan, creo que nuestra afición para eso es perfecta, ya que cada vez, que un jugador joven agarra la pelota, lo apoyan y lo alientan", señaló.

Sobre el factor San Carlos de Apoquindo para los jóvenes, San José profundizó al plantear que "tenemos una afición fantástica para eso, ellos apoyan mucho a los jóvenes, se nota la energía para todos los jugadores y para ellos hay una energía especial. Sabemos que Católica ha sacado jugadores para el fútbol nacional".