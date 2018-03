Aued no se guardó nada: "Molesta que Católica esté arriba, molesta que si ganábamos le sacábamos 11 puntos a Colo Colo"

El mediocampista de Universidad Católica Luciano Aued no quiso ser políticamente correcto después de la derrota 1-0 que sufrieron los cruzados en el clásico ante Colo Colo en Macul y por ello no se guardó nada para criticar el desempeño del equipo arbitral encabezado por Julio Bascuñán. Para Luli el resultado pasó directamente por lo realizado por el juez que estará en Rusia 2018.

"No hubo gran diferencia entre un equipo y otro, estos partidos son así, se definen por detalles y en este caso el detalle fue el árbitro que se equivocó bastante en contra nuestro y cuando se equivocan de esta forma suele pasar esto. Teníamos en claro que iban a pasar estas cosas, por eso que sacamos tres puntos de diferencia porque sabíamos que acá iba a ser difícil llevarnos algo, porque siempre nos juegan en contra. Por suerte habíamos sacado 3 de diferencia para seguir arriba", tiró de entrada el ex Racing.

Sobre el discutido penal de Branco Ampuero que permitió el único gol del partido, el 22 de la UC manifestó que "estaba claro, Branco está convencido que le dio en el pecho, después, lógicamente, como iba fuerte la pelota le roza pero de ninguna manera esa es una mano para cobrar, pero a veces molesta que Católica esté arriba, molesta que si ganábamos le sacábamos 11 puntos a Colo Colo, esas cosas parece que no gustan y se termina equiparando de esta forma".

"A algunos jugadores se les cuida de alguna manera especial"

Consultado si es que los lamentos públicos que hicieron desde Colo Colo después del polémico partido ante la Universidad de Concepción condicionaron el cometido arbitral, el trasandino sostuvo que "no sé si condicionó, son árbitros capacitados, internacionales, no creo que eso haya condicionado, pero sí quizás cuando Colo Colo está de local y está a tantos puntos del puntero muchas veces pasan estas cosas, las dudosas van para su lado".

Además, el volante de quite dijo que no hubo criterio parejo por parte de Bascuñán a la hora de cobrar las faltas. "Hubo una joda en la mitad de cancha, la terrible patada de de Insaurralde era segunda amarilla y no sacó nada, y a los dos segundos amonestan a David Llanos, que era el que había recibido la falta, por un agarrón, o sea, una patada no vale amarilla pero sí la vale un agarrón. Así estamos", dijo.

Publimetro Chile Mosa y el dudoso penal: "No sé si fue o no, el de Meneses no era y lo cobraron" El presidente de Blanco y Negro se mostró feliz por el triunfo de Colo Colo sobre la UC, aunque no quiso profundizar sobre la acción clave del duelo.

Aued fue más allá y sentenció que "a los contrarios no se les puede tocar, eso condiciona mucho el juego, por eso cuando me han preguntado por el tema de los equipos chilenos en el plano internacional también pasa por estas cosas, porque afuera no cobran todas estas cosas, pero acá a algunos jugadores se les cuida de alguna manera especial y después a los nuestros los matan a patadas y no pasa nada. A los dos Diego los maltratan en todos lados, hoy a Rojas le dieron un planchazo en el pecho y la excusa es que lo golpearon a esa altura porque es chiquito, son excusas lamentables".

Para empate

En cuanto a lo futbolístico, el formado en Gimnasia y Esgrima de La Plata comentó que "creo que el primer tiempo nos costó acomodarnos al partido, nos costó acomodarnos a la pelota, generar situaciones desde la tenencia, quizás corrimos más de la cuenta detrás de la pelota, pero fue un partido parejo, si era un empate por ahí estaba bien. Pero hay que seguir, hay que levantarse".

"Me parece que en el primer tiempo tuvimos dos claras: la del travesaño (Buonanotte) y la de David que le queda y no la puede controlar de pecho, y ellos me parece que en el primer tiempo tuvieron una sola de Rivero que se fue por al lado del palo y después varios remates, pero que ninguno pasó cerca. El primer tiempo me parece que fue parejo y en el segundo tuvimos varias claras que no pudimos terminar de la mejor forma, ellos también tuvieron chances con nosotros yendo a buscar el partido, pero me parece que fue un partido parejo", complementó.

Para cerrar, Aued lanzó: "da bronca perder el clásico, no es excusa el tema del arbitraje, de ninguna manera, pero sí que un pequeño detalle define esto y nos está tocando casi siempre que los detalles sea para el otro".