Brock Lesnar coronó Wrestlemania al destruir a Roman Reigns y mantener su título universal de WWE

Wrestlemania 34 tuvo una jornada espectacular en el Superdome de New Orleans (Estados Unidos) que terminó con la victoria de Brock Lesnar sobre Roman Reigns en la lucha por el título universal de WWE.

En el main event de la jornada, la Bestia derrotó en un brutal combate con una serie de F5 al Big Dog, que terminó sangrando profusamente. Así, el pupilo de Paul Heyman logró mantener su cetro, el que mantiene hace un año.

A heartbreaking ending for @WWERomanReigns…#WrestleMania in New Orleans has been good to @BrockLesnar. pic.twitter.com/aAPeXau8Ax

— WWE (@WWE) April 9, 2018