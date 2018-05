La rabia de Giovagnoli por la salida de Hauché en Temuco: "Es una reverenda pelotudez eso del clima"

El técnico de Deportes Temuco, Dalcio Giovagnoli, se refirió a la salida del volante argentino Guillermo Hauché, que dejó la institución "por no adaptarse a las condiciones climáticas de la zona".

Pese a que se supo de que el jugador tiene una oferta desde el fútbol de su país, Giovagnoli se mostró muy molesto por lo ocurrido. "A lo mejor es un error de nosotros como cuerpo técnico, porque no chequeamos la información, entonces me parece una reverenda pelotudez eso del clima", sentenció.

En esa línea, Giovagnoli expresó que "se trató de liberarlo lo más rápido posible, sumado a que yo sí hice el comentario que, por una cuestión de adaptación, no del aspecto climatológico, que yo creo no se lo cree nadie, y de una cuestión futbolística".

"Hubo un montón de cosas por las que se dio por liberada la situación y fue rápido, fue dinámico, porque hablaron después con la comisión directiva, con el jugador y ahí se cerró todo", contó.

Además, el entrenador de Temuco indicó que "si hubiese habido un acto de indisciplina, no habría renuncia, habría despido. Me parece que el jugador no estuvo a la altura de las circunstancias".