Felipe Flores es figura en Antofagasta y saca pecho: "No soy un goleador, pero si doy un pase gol, me siento feliz"

Felipe Flores pasa un buen momento en Deportes Antofagasta y este sábado lo demostró, con una actuación notable en la que guió la victoria del elenco puma que saltó al tercer lugar del Campeonato Nacional tras vencer por 3-2 a Deportes Temuco.

El ex Colo Colo se mostró muy feliz por el presente de su equipo y así lo reflejó en conversación con el CDF: "Nos acostumbramos estamos arriba, sabemos que estamos a poco de los líderes. Estoy muy contento por este triunfo y por mantenernos en los puestos de arriba".

Si bien Flores no ha hecho goles desde que llegó, se ha especializado en las asistencias y hoy dio dos, un hecho que resaltó. "Me siento muy cómodo con este esquema de juego, con tres delanteros, tomamos la idea de lo que quiere el profe (Gerardo Ameli)", dijo.

Para cerrar, el delantero indicó que "no he hecho goles, pero he estado en todas las jugadas presente. Siempre lo he dicho, no me considero un goleador, pero mientras dé un pase o haga un gol, me siento igual de contento".