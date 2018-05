Arias le abre la puerta a la U: "Hay una posibilidad cierta, dejamos un buen recuerdo en Chile"

Ronald Fuentes, gerente deportivo de Azul Azul, viajó a Ecuador para reunirse con dos de los principales candidatos a asumir la banca de Universidad de Chile, Guillermo Almada y Alfredo Arias. Precisamente este último oficializó su renuncia a la banca de Emelec y se refirió a una posible llegada a los azules.

El ex técnico de Santiago Wanderers reconoció que existe la posibilidad de volver a Chile: "Mi teléfono ha sonado muchísimo. Me dicen que la posibilidad de Chile es cierta, porque nosotros dejamos un buen recuerdo allá y sería en Universidad de Chile".

"Sé que hay un representante de Universidad de Chile acá, todavía no me he reunido, y si lo hago ojalá tenga suerte para que puedan decir que todavía tengo trabajo", dijo a los medios locales, conocedor de la presencia de Ronald Fuentes en Ecuador.

El uruguayo, además, declaró que desde que se supo que no seguía en Guayaquil hace cuatro partidos, rápidamente le comentaron de la opción de la U. Esto, ya que la opción de reemplazar a Ángel Guillermo Hoyos cumple plenamente con sus expectativas.

"Me seduce cualquier equipo que me convenza que tiene un plan similar al de los otros clubes que he dirigido, es decir, que quiera ganar. Yo soy un bendecido de hacer esta actividad", dijo Arias, coincidiendo en el papel con el perfil que buscan desde el Centro Deportivo Azul.