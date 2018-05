Rueda apuesta por Arias, Collao y Toselli como los posibles sucesores de Bravo en el arco de la Roja

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, entregó este viernes la nómina de 24 futbolistas para el cuarto microciclo de entrenamientos preparatorios para los próximos amistosos internacionales, y los próximos desafíos de la Roja tras el Mundial de Rusia 2018.

Dentro del listado de jugadores, y tal como había anunciado el DT colombiano, no hay seleccionados experimentados o recurrentes en las nóminas. Una mecánica que dejó fuera, con polémica incluida, al ex capitán y arquero de Chile, Claudio Bravo.

Debido a la negativa del guardameta de Manchester City de asistir a los amistosos de la doble fecha FIFA en marzo pasado, Rueda manifestó que Bravo se equivocó al poner sus objetivos personales por sobre los del equipo, y por eso está en búsqueda de un sucesor para el arco de la Roja, mientras espera que el portero "reflexione" sobre lo que hizo.

Ante ese escenario, el adiestrador colombiano citó a los arqueros Gabriel Arias (Unión La Calera), Gonzalo Collao (Cobreloa) y Cristopher Toselli (Atlas de México), para buscar un elegido bajo los tres tubos de la Selección.

En el caso de Arias, el argentino-chileno ha tenido una excelente campaña con el sorprendente cuadro calerano, lo que le permitió ganarse un lugar en la nueva citación de Rueda para la Roja. Un caso similar es el que vive Collao, que con sólo 20 años es titular del elenco de Calama y es llamado nuevamente por el entrenador.

Caso aparte es el de Toselli. El ex meta de Universidad Católica tuvo un semestre para el olvido en Atlas de Guadalajara, e incluso su directiva anunció que no contará más con él para la segunda mitad del año. Ante eso, el ex seleccionado sub 20 está en busca del club, y mientras tanto espera aportar su larga trayectoria para el equipo de Rueda.

Por otra parte, el joven arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, también está en los planes del nuevo DT de la Roja a futuro, luego de ser nominado en otros microciclos de prácticas en Juan Pinto Durán. Sin embargo, y debido al partido a mitad de semana entre los albos y Bolívar por Copa Libertadores, el seleccionador desestimó su nominación.

Ante las molestias físicas de Agustín Orión, Cortés está actuando como titular en el arco del Cacique y por eso no pudo ser citado por Rueda para esta oportunidad. No obstante, el colombiano tiene más que considerado al ex Deportes Iquique, quien peleará un puesto a futuro en la selección chilena.