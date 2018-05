Pinilla y el arbitraje de Tobar: "Es un árbitro que evoluciona en positivo, se puede equivocar como cualquiera"

Mauricio Pinilla fue nuevamente protagonista de un clásico, al marcar el gol del empate de Universidad de Chile ante Universidad Católica, que terminó igualado a un gol en San Carlos de Apoquindo.

El delantero analizó el partido y se refirió al polémico arbitraje de Roberto Tobar, quien tuvo una pésima jornada en la precordillera: "Tobar es un arbitro que deja jugar bastante. Es un árbitro que está evolucionando en positivo, se puede equivocar como cualquier ser humano, pero ha tenido una evolución importante con respecto a dejar jugar mal".

Sobre el partido y su loca celebración del tanto de la paridad, Pinilla dijo que "es un clásico, los clásicos se viven de manera intensa, sobretodo cuando vas perdiendo y te toca marcar un gol. Siempre he celebrado con la hinchada, y yo estoy enamorado de la U, lo que me toque jugar lo voy a hacer con la misma intensidad".

"Estamos retomando confianza, en el primer tiempo tratamos de hacer un partido equilibrado. Logramos defendernos de buena manera, con el gol de ellos el partido se abrió, nosotros metimos más gente en ataque. Pudimos haber merecido el triunfo, tuvimos muchas ocaciones, pero por como se dio", indicó.

Y de su estado físico, Pinigol expresó que "estuve bastante complicado durante la semana con un virus que me hizo perder 5 kilos. Hice una semana de trabajo muy intensa que me hizo estar bien para este partido. De ahí el entrenador decidió que entrara en el segundo tiempo".

Finalmente, de la situación del nuevo técnico azul, Pinilla no quiso ir más allá y sentenció que "ni siquiera he pensado en el técnico que vendrá porque no es responsabilidad mía. El que llegue debe tener claro cómo es este grupo, debe venir a trabajar mucho".