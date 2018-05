Beausejour se sumó a la defensa de Jara: "Nunca personifico la mala campaña de un equipo, ni reparto culpas"

Universidad de Chile cayó 2-0 frente a Vasco da Gama el pasado martes y con eso sepultó sus aspiraciones internacionales en 2018. Uno de los puntos bajos que tuvieron los azules fue el defensor Gonzalo Jara, sobre todo después del grosero error que significó el segundo gol, y el resultado definitivo del partido perdido ante el Almirante por Copa Libertadores.

Pese a eso, el camarín de la U prefirió no personificar la caída o la eliminación copera en el zaguero y salió en su defensa. Si primero fue Mauricio Pinilla, luego lo hizo su compañero en la retaguardia, Jean Beausejour, quien además dijo que el plantel completo debe hacer una autocrítica de lo sucedido en el Estadio Nacional.

"No tuve la posibilidad de estar mucho con él (Jara) en el camarín, pero cuando tu equipo tiene estas situaciones, uno se pone triste, me imagino su ánimo cuando pasan cosas así", apuntó Beausejour tras la caída frente al cuadro brasileño.

Publimetro Chile La pifiadera ensordecedora que nubló a Jara marcó la trastienda de la eliminación internacional de la U El defensa cometió un grosero error en el segundo gol de la victoria 2-0 de Vasco da Gama, y en ese mismo instante el presidente Carlos Heller abandonó el Estadio Nacional.

"Si quieren que yo personifique el resultado en una persona, o la mala campaña de un equipo, yo no lo voy a hacer, nunca lo he hecho. Yo no reparto culpas cuando pierdo, asumo lo mío, pero yo no reparto culpas. La autocrítica la vamos a hacer, es fuerte, pero la haremos de forma interna. Normalmente yo atribuyo estas cosas al colectivo, tanto cuando ganamos y perdemos", agregó.

Por otra parte, el seleccionado chileno descartó que hayan entrado confiados a la cancha frente a Vasco, a pesar de llegar casi clasificados a la Sudamericana 2018, y descartó hace un análisis psicológico de lo ocurrido en las últimas semanas.

"Nunca he dado por sentado un partido, ni lo juego, valga la redundancia, antes de jugarlo. Hay distintos imponderables que te llevan a perderlo, pero no estuvimos finos en la última parte del campo, donde hay que estar firme para definir este tipo de partidos, y ellos las tres ocasiones que tuvieron, fueron muy certeros, cosa que nosotros no fuimos", señaló.

"No tengo los estudios para hacer un diagnóstico psicológico, el tema principal es el futbolístico. Después del clásico hemos tenido un bajón en los resultados, y ha sido catastrófico y no merece más análisis en ese aspecto", cerró.