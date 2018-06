Campeón del mundo del 86 no pierde la fe: "No hay un cuco, Argentina no es menos que nadie"

El debut de la selección argentina en Rusia 2018 dejó preocupados a todos sus compatriotas. En realidad, a casi todos, porque hay un campeón del mundo transandino que sigue confiando ciegamente en la Albiceleste: Nery Pumpido.

Es más, el arquero que se consagrara en México 1986 cree que el combinado de su país no es menos que ninguno tras ver la primera fecha y no le teme a la cirugía que hará Jorge Sampaoli en la oncena titular, pues algo similar pasó en la cita azteca de hace 32 años.

Desde tierras rusas, donde fue invitado por la AFA, se da unos minutos para expresar su fe en lo que puede hacer el equipo del casildense en el certamen planetario.

¿Quedaste muy preocupado después del debut ante Islandia?

No, para nada, sobre todo después de ver los resultados que se han dado en este Mundial. El primer partido es difícil para todos y mucho más por cómo lo planteó Islandia. Todos sabemos que jugar contra Argentina y el mejor jugador del mundo, que es Messi, es una motivación totalmente extra. Quizá no se alcanzó el juego que todos esperábamos y el adversario también hizo que se complicara, pero viendo al resto, creo que no es algo dramático. Hay que esperar, faltan dos partidos, y no hay ningún tipo de problema.

¿Qué les pasa a algunos jugadores, como Di María o Biglia, que no se los ve muy activos?

A lo mejor porque todavía no están en forma, es el primer partido. Hay jugadores a los que a veces les cuesta dos o tres partidos ponerse bien, a nivel de selección, hay muchos que van de menor a mayor. Cuántas veces hemos visto que selecciones que han perdido en el debut después han llegado a la final. A Argentina misma, en el 90, le pasó eso.

Sampaoli meterá varios cambios. ¿Crees que eso es bueno en un Mundial?

Por experiencia propia, es buenísimo. Nosotros empezamos con línea de cuatro atrás en el 86 y después, faltando tres partidos, empezamos a jugar con tres y salimos campeones del mundo. Si no está convencido de una forma, la puede cambiar tranquilamente.

¿Por qué crees que Sampaoli no ha encontrado todavía el equipo? ¿Quizá en Chile tenía a los intérpretes adecuados para su estilo y en Argentina no?

No, uno busca el equipo y a lo mejor no lo ha encontrado totalmente. Los intérpretes están, porque Argentina tiene jugadores que se adaptan a cualquier estilo de juego, salió campeona en el 78 con uno totalmente distinto al del 86. El futbolista argentino se adapta a cualquier sistema, es muy dócil, pasará por el técnico que haga valer eso. Quizá Sampaoli pensaba que se adaptaban mejor a una línea de cuatro y ahora piensa que a una de tres, y no hay ningún problema.

Si se pudiera, ¿te gustaría que Sampaoli contara con alguno de los jugadores que tuvo en Chile para su Argentina?

Chile siempre cuenta con grandes futbolistas y ojalá hubiese estado en el Mundial, es una lástima que no esté, me hubiera encantado, pero creo que Sampaoli tiene un plantel extraordinario como para que pueda jugar bien el Mundial y ojalá llegar a la final, hay jugadores para hacerlo. Mucho más viendo los resultados que se dieron, no hay un cuco, no hay selecciones que hayan sobresalido, Argentina no es menos que nadie. Va a pasar esta ronda y va a llegar a grandes instancias.

Argentina tiene la soga al cuello, si pierde, queda casi fuera. ¿Crees que pueden aparecer los fantasmas de Corea-Japón 2002, cuando el equipo de Bielsa fue eliminado en la fase de grupos?

No, todavía es aventurado hablar de esa forma, hay que esperar el segundo partido. Si crees que Argentina tiene la soga al cuello, qué podemos decir de Alemania, que perdió. Algunos de estos muchachos ni se acuerdan o ni vieron lo del 2002, así que yo creo que el equipo va a repuntar y va a andar bien.

¿Sampaoli debe seguir pase lo que pase?

Para tener buenos resultados hay que darle tiempo, eso es lo que necesita Sampaoli.